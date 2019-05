Team Esbjerg spiller søndag den første af to finaler i kvindernes EHF Cup mod ungarske Siofok.

Søndag kan Team Esbjerg tage et stort skridt på vejen mod det første europæiske trofæ i klubbens historie.

Det sker, når holdet hjemme tager imod ungarske Siofok i den første af to finalekampe i kvindernes EHF Cup.

Esbjerg-træner Jesper Jensen mener, at den brede skare af dygtige spillere giver hans hold en klar fordel.

- Vi ved, at Siofok har mange stærke individualister. Det har vi også, men vi vil forsøge at slå dem på kollektivet.

- Vi vil spille kampen med et stort fysisk tryk og et højt stressniveau. Min vurdering er, at vi har bedre spillere at sætte på banen i løbet af kampen, end de har, siger han til klubbens hjemmeside.

Jesper Jensen håber, at holdet kan skabe sig et godt udgangspunkt til returkampe i Ungarn.

- Vi skal begynde med at vinde søndag, og så må vi se, hvilke muligheder der åbner sig i løbet af kampen.

- Jeg tror, vi kan få en sejr med cifre, som vi også kan bruge til noget i Siofok, der uden sammenligning bliver den sværeste udebane, vi har prøvet, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg spillede sig onsdag i DM-finalen efter en rigtig stærk sæson i den hjemlige liga. Det giver et stort boost til holdet, mener Esbjergs hollandske bagspiller Estavana Polman.

- Vi har masser af selvtillid. Vi har en god følelse, vi stoler på hinanden, og når vi er stærke sammen, så har vi intet at tabe, siger hun til DR.

Esbjerg spillede sig sikkert i finalen i EHF Cuppen med en samlet sejr over to kampe på 53-36 over Herning-Ikast Håndbold. Siofok slog knebent Viborg Håndbold i semifinalen med en samlet sejr på 53-51.

Det er første gang siden 2015, at der er et dansk hold i EHF Cup-finalen. Dengang lykkedes det Team Tvis Holstebro at vinde finalen over russiske Rostov-Don.

Det er i alt ni gange lykkedes for et dansk kvindehold at vinde EHF Cuppen.

Kampen mellem Team Esbjerg og Siofok fløjtes i gang klokken 15.

/ritzau/