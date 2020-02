Team Esbjerg slog søndag Ferencvaros i kvindernes Champions League, hvor danskerne kan øjne en kvartfinale.

Team Esbjerg var bagud med 0-5 og 5-10 undervejs i første halvleg, men formåede alligevel at slå ungarske Ferencvaros med 29-27 i kvindernes Champions League søndag aften.

Det viser stor styrke, siger Esbjerg-træner Jesper Jensen, der også roser det ungarske mandskabs præstation.

- De viste et utroligt højt niveau. Det var en fantastisk propaganda for damehåndbold. Det var en vanvittig intens kamp med rigtig mange dygtige spillere på begge hold.

- Vi viste, hvad vi har vist igennem et helt år. Vi stoler på hinanden, og vi stoler på de ting, vi gør, og det koncept, vi kører efter.

- Det gør, at vi kan holde fast i tingene, og spillerne ved, hvad de skal gøre, siger han.

Det er den hollandske bagspiller Estavana Polman enig i.

- Det er sindssygt. Vi startede så dårligt og kom bagud med fem, men vi blev bare ved.

- Vi gav ikke op. Vi kæmpede til slutningen. Det viste sejren i dag. Jeg er meget stolt, siger Polman, der blev topscorer for Esbjerg med otte mål.

Det blev især afgørende, at Esbjerg efter knap ti minutter skiftede den norske keeper Rikke Granlund ind i stedet for Rikke Poulsen.

Sammen med forsvaret fik hun bedre fat i ungarernes skud, og Esbjerg fik langsomt halet ind på forspringet.

- Jeg er stolt af hende. Hun har ikke stået så meget på det seneste, fordi Rikke Poulsen har stået godt.

- Men Granlund kom ind og stod rigtig godt og havde noget power i kampen, og det var også med til at vende det, siger Jesper Jensen.

Granlund stod med en redningsprocent på 43, og efter kampen var hun også godt tilfreds med sin præstation.

- Jeg var lidt bekymret i starten. De skød rigtig godt, men vi fik justeret lidt, og så kom jeg på banen.

- Jeg er meget tilfreds med min egen præstation. Det er længe siden, at jeg har spillet så meget i en Champions League-kamp, siger hun.

Resultatet betyder, at Esbjerg har otte point på andenpladsen i mellemgruppe. Det er samme pointantal som Metz, der har en bedre målscore.

Med fire kampe tilbage ser det derfor yderst godt ud for esbjergensernes målsætning om en kvartfinaleplads.

- Det er klart, at drømmen om at nå langt, om at komme i kvartfinalen og måske også få en god kvartfinale lever videre, og den vil vi jagte, som vi gjorde i dag, siger Jesper Jensen.

/ritzau/