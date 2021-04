For første gang i mange år står 61-årige Erik Veje Rasmussen uden job i håndboldens verden.

Håndboldlegenden, der var en del af de populære bolsjedrenge i 1980erne, blev arbejdsløs mandag, da Århus Håndbold lukkede ned med en konkurs og fusionerede med Skanderborg Håndbold.

Ramussen sagde nej tak til at følge med til Skanderborg, og nu står den tidligere Århus-træner uden job.

Århus Håndbolds beslutning om at lukke klubben ned efter grundspillet har affødt kritik fra TMS Ringsted, der ikke ville være rykket ned fra den bedste danske række, hvis lukningen var sket i grundspillet. Træner Christian Dalmose langede ud over for TV 2 og vil gå videre med sagen, men det giver Veje ikke meget for.

Fra Århus' side har man villet afvikle grundspillet sportsligt fair, inden man lukkede ned.

»Ingen synes, det er fedt. Men på den anden side er der ingen bedre måde at gøre det på, end Århus Håndbold har gjort det. Den kritik, der kommer, er også fuldstændig malplaceret. Det er sådan, man gør det. Man kan ikke bare glidende informere til højre og venstre, når man ikke ved, hvor det ender. Ringsted kan være sure over regelsættet i DHF, det kan man diskutere. Jeg kan godt forstå, hvis Nordsjælland var sure sidste år (de blev tvangsnedrykket på grund af corona, red.), fordi de havde ikke spillet sig til nedrykning, men det har Ringsted. Så jeg synes ikke, der er noget at komme efter og pibe over,« lyder det fra Veje Rasmussen.

I en måned havde han gået med viden om, at klubbens spillere ville blive fritstillet og arbejdsløse. Og det talte for, at han ikke selv ville tage med til den nye fusion.

»Min rationelle fornuft sagde, jeg skulle fortsætte, men min mave sagde, jeg ikke skulle. Jeg synes, det har været en svær sæson. Flere ting er ikke lykkedes, og det har irriteret mig. Men jeg havde også meget svært ved at se mig selv fortsætte ufortrødent, mens en del spillere kom i klemme. Når man arbejder så tæt sammen med folk, er det ikke det fedeste,« siger han til B.T.

Hvordan er det at stå i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal?



»Sådan noget jeg har det rigtig godt med,« griner han.

Nu skal tiden blandt andet bruges på at male, lyder det fra håndboldtræneren, der er sprunget ud som kunstner.

»Jeg står og maler lige nu i mit køkken, mens vi snakker sammen. Det er meget, meget hyggeligt. Jeg kan se ned til Slagter Theilgaard i hjertet af Aarhus. Han er meget inspirerende,« griner han.

»Jeg glæder mig til at have meget tid til at male. Det bliver fantastisk. Jeg har holdt foredrag, og det skal jeg have gjort noget ved igen. Spørgsmålet er bare, om jeg kan undvære ikke at have håndbolden. Det er jeg ikke sikker på, jeg kan. Jeg er en håndboldmæssig nørd. Jeg nyder at arbejde med den enkelte og løse de udfordringer, der er.«

»Men nu skal jeg have et stop. Og det stop bliver en uge, en måned, et år eller resten af livet, det ved jeg ikke. Jeg har en del andre ting, jeg går og laver. Det er spændende ting, så nu skal jeg se, hvordan det er. Jeg kan godt forestille mig, at jeg skal noget håndbold igen. Det har jeg altid holdt utrolig meget af. Det er meget livsgivende at tage ud til en flok unge mennesker hver dag, der vil en masse. Det er fantastisk. Men det vil tiden vise,« siger håndboldtræneren.

Erik Veje Rasmussen har været i Århus Håndbold siden 2003. Inden da trænede han blandt andet storklubben Flensburg-Handewitt.

Han stoppede sin aktive håndboldkarriere tilbage i 1998, efter han i en årrække havde været spillende træner.