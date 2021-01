'I dag har vi været ude at se pyramiderne - primært inde fra bussen - men der blev dog plads til et hurtigt holdbillede.'

Sådan lyder det i et opslag fra håndboldherrerne, der har delt et billede fra udflugten på Instagram.

Her står det meste af den danske delegation skulder ved skulder, men der er nogle prominente navne, som mangler.

Mikkel Hansen, der lørdag døjede med et maveonde, er blandt dem, der ikke er med, og heller ikke Simon Hald, Mathias Gidsel eller landstræner Nikolaj Jacobsen er til at få øje på.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Håndboldherrerne (@haandboldherrerne)

På et pressemøde søndag bekræftede landstræneren så, at der fortsat er problemer med maveonde i den danske trup.

Faktisk er det blevet værre i løbet af natten, hvor det har spredt sig til flere spillere.

Har du været rundt på sygebesøg på værelserne og gøre status?

»Ja, sådan da. For jeg har selv lidt - ikke så voldsom grad, som nogle af spillerne har, men der florerer en masse ondt i maven og rumlen i maven hos rigtig mange,« siger Nikolaj Jacobsen.

Så der er kommet flere til siden i går?

»Ja.«

Hvilken situation stiller det dig i før kampen mod Kroatien?

»Der skal jeg spille med nogle spillere, der er friske. Og dem, der hænger lidt, de skal selvfølgelig komme til kræfter, så vi kan have så mange kræfter som muligt til kvartfinalen.«

Risikerer du at spille med nogle spillere i kampen, som går rundt med rumlen i maven, når der er så mange, der lider af det?

»Jo, det er klart. Det kommer nok ikke til at kunne undgås.«

Du siger, der er kommet flere til. Kan du sætte nogle navne på?

»Jeg ved, at både Simon Hald og Mathias Gidsel blev hjemme fra en lille udflugt i dag, fordi de ville ikke være så langt væk fra toilettet. Og så er der flere, der går med rumlen.«

Det er efterhånden ret mange spillere, det drejer sig om. Gør situationen dig bekymret?

»Nej, ikke endnu. Både Simon og Mathias er i mildere grad, end Mikkel og Johan er - eller Anja (Anja Greve, fysioterapeut, red.), som har været helt nede og vende. Det er en mildere grad, men det er klart, at det er ikke så rart at gå rundt og havde følelsen af at skulle på toilet hele tiden.«

Kan du allerede nu sige, at der er nogen, der ikke komme til at spille i morgen?

»Nej, det er der ikke.«

Mikkel Hansen har døjet med maveonde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen har døjet med maveonde. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad er status på Mikkel Hansen?

»Han er da begyndt at snakke igen, så det går bedre,« siger landstræneren med et lille smil og tilføjer:

»Men Mikkel er stadig ikke på toppen og har svært ved at få mad ned.«

Danmark møder Kroatien mandag aften i den sidste kamp i mellemrunden. Opgøret er dog reelt uden betydning for landsholdet, som allerede har sikret sig både en kvartfinalebillet og førstepladsen i gruppen.