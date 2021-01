Trods sejr over Japan og en indløst kvartfinaleplads, var der dybe rynker i landstræner Nikolaj Jacobsens pande efter søndagens kamp.

»Vi har en del, der døjer med dårlig mave. Ud over de tre, der ikke var med i dag, så er der flere spillere, der døjer med noget rumlen i maven,« sagde landstræneren til TV2 efter kampen.

Tidligere det i dag kom det frem, at Mikkel Hansen, Johan Hansen og fysioterapeut Anja Greve var så hårdt ramt af maveonde, at de måtte blive på deres hotelværelser.

Men flere kan altså være på vej til at blive overmandet af mavebakterierne. Nikolaj Jacobsens afslørede, at flere af aktørerne lørdag aften var skidt tilpas.

Denmark's coach Nikolaj Jacobsen reacts during the 2021 World Men's Handball Championship match between Group II teams Japan and Denmark at the Cairo Stadium Sports Hall in the Egyptian capital on January 23, 2021. (Photo by MOHAMED ABD EL GHANY / POOL / AFP) Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere Denmark's coach Nikolaj Jacobsen reacts during the 2021 World Men's Handball Championship match between Group II teams Japan and Denmark at the Cairo Stadium Sports Hall in the Egyptian capital on January 23, 2021. (Photo by MOHAMED ABD EL GHANY / POOL / AFP) Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

»Mads Mensah, Morten Olsen og Lasse Andersson, og så må vi se. Når det først er kommet ind, så er det desværre noget, der kan sprede sig. Vi må tælle dem til morgenmaden i morgen, og så må vi se, hvor mange der dukker op. Det er noget skidt - rent ud sagt.«

Normalt ville man isolere de syge på enkeltværelser. Men det er ikke muligt på landsholdets hotel i Kairo.

»Nej, det har vi overhovedet ikke mulighed for. Der er ikke værelser nok.«

»Det tog også Magnus Bramming to dage overhovedet at få et værelse. Så det er jo så det næste problem, vi har. Men vi kan rykke lidt rundt på dem.«

Denmark's coach Nikolaj Jacobsen reacts during the 2021 World Men's Handball Championship between Group II teams Denmark and Qatar at the Cairo Stadium Sports Hall in the Egyptian capital on January 21, 2021. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / POOL / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Denmark's coach Nikolaj Jacobsen reacts during the 2021 World Men's Handball Championship between Group II teams Denmark and Qatar at the Cairo Stadium Sports Hall in the Egyptian capital on January 21, 2021. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / POOL / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Og Nikolaj Jacobsen er bekymret for, at sygdomsudbruddet i værste ende kan sætte en tidlige stopper for de danske gulddrømme.

»Ja, det er man jo. Hvis det er noget, der spreder sig, kan det være med til at afgøre vores VM. Det ville være ærgerligt.«