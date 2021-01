Fløjspilleren Emil Jakobsen er tilbage i Danmarks VM-trup efter at have været testet positiv for corona i Egypten.

Han er nu spilleberettiget til torsdagens kamp mod Qatar. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Emil Jakobsen har været i isolation i de seneste mange dage, men en negativ test betyder nu, at han kan vende tilbage til holdkammeraterne.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har derfor 20 spillere at vælge mellem til kampen mod Qatar – han må kun skrive 16 mand på holdkortet.

Landsholdsspilleren blev også testet tirsdag, men her var svaret på prøven 'svagt positiv', og han måtte derfor væbne sig med tålmodighed i isolationen.

Emil Jakobsen er den eneste af de danske spillere, som har været testet positiv. De dårlige nyheder kom for første gang sidste fredag.

Mandag blev venstrefløjen testet negativ, men da man skal bruge to negative resultater efter en positiv, kan han først tilslutte sig holdkammeraterne nu.

Uvisheden omkring Emil Jakobsen betød, at Nikolaj Jacobsen indkaldte TTH-spilleren Magnus Bramming som erstatning i weekenden.

Magnus Bramming havde en flot VM-debut mod Argentina, hvor han lavede fem mål på en halvleg. Han kender dog præmissen og er klar over, at han kan ende med at komme i overskud.

Landstræneren sagde, mens Emil Jakobsen var corona-positiv, at han stadig regnede med ham ved slutrunden.

Danmark spiller første kamp i mellemrunden mod Qatar torsdag aften klokken 20.30. Du kan som altid følge kampen LIVE på bt.dk.