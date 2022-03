Tre stykker pizza, to kolde øl og så var det ellers bare hjem.

Det lyder ikke som et brag af en fest, som vel ellers hører sig til, når man vinder. Men mere kunne det ikke blive til, da Jesper Jensen og Team Esbjerg i weekenden vandt pokalfinalen.

For næste morgen skulle landstræneren sætte kurs mod København til samling inden EM-kvalifikationskampene mod Rumænien.

Han elsker de hurtige skift i fokus. Men samtidig ærgrer det ham egentlig også.

»Vi kæmper så meget for at lykkes, og når vi så lykkes, har vi ikke altid tid til at dvæle ved det. Vi kan jo ikke gøre noget ved det, men jeg tror, vi kommer til at ærgre os over, vi ikke når at huske at anerkende hinanden ligesom til VM i Spanien,« siger han og fortsætter:

»Så holdt vi fest om aftenen, så er det hjem, vi ses om tre måneder, og så mødes vi igen nu og burde egentlig holde en kæmpe fest og sige: ‘hvor var det godt dengang’, men så er det bare en onsdag i Rumænien.«

Det er ikke fordi, det er et decideret antiklimaks. For de nåede både at juble og fejre sejren i Esbjerg og til decembers VM med landsholdet. Men det handler også om at være gode til at anerkende sig selv som gruppe, forklarer han. Derfor er det da også en besked, han giver til sine spillere igen og igen.

»Når vi mødes med hinanden om 15 år, tror jeg ikke på, vi snakker om en semifinale. Der tror jeg, vi snakker om den fest, vi holdt. Det er mere oplevelser. Som spiller er man enormt fokuseret på resultaterne, og når du er færdig, kan du huske alle oplevelserne. Det er noget, jeg prøver at give videre: Husk nu på at nyde det. Stop op, anerkend det, giv dig selv et klap på skulderen. Frem for det bare hele tiden er nye resultater og nye mål. Nu skal vi have endnu flere kompetencer i stedet for, at sige, livet er ikke kompetencer, men livet er oplevelser,« siger landstræneren.

En titel, han har haft i to år, siden han blev præsenteret som den nye i rollen den 2. marts 2020. Han har hele tiden kørt med to job, og det har han indtil videre ikke planer om at lave om på.

For det fungerer, og han er glad for det, også selvom det betyder en mere proppet kalender og begrænset tid til at juble over de store triumfer.

»Jeg synes, det er enormt fedt. Det er en kæmpe berigelse. Nu sagde jeg godt nok før, jeg også gerne vil nyde det, når jeg vinder noget med Esbjerg. Men jeg synes også, det er en berigelse at komme her og lykkes med noget et sted, så er der nyt fokus her, det er en enorm inspiration og møde nye spillere og kunne sige: 'fuck mand, der er også bare nogle her, der vil det hele', de er også min inspiration,« siger landstræneren.

Samtidig nyder han også at komme hjem til Esbjerg og blive flået i, nærmest fra det sekund han lander fra et VM med en bronzemedalje om halsen. Det er brændstof.

»Så længe begge grupper er motiverende for mig, er det fedt, og så længe der er potentiale begge steder. Det er det vigtigste. Den dag jeg føler, jeg ikke kan flytte en gruppe mere, skal jeg ikke være der. Et, så er jeg ikke den rigtige, to, så har jeg ikke samme motivation for det,« siger Jesper Jensen.