Landsholdet leverede en magtdemonstration af de helt store, da Mikkel Hansen & co. fredag aften udspillede Frankrig i semifinalen og vandt med meriterende 38-30.

Skulle der sidde nervøse danske håndboldfans og spekulere på, om danskerne nu kan bevare benene på jorden efter den overlegne præstation, så kan de godt slå koldt vand i blodet.

Det fastslår målmand Niklas Landin. Han forklarer, at spillerne er meget bevidste om, at arbejdet ikke er gjort færdig endnu.

Derfor mener han heller ikke, at han som anfører får nogen nævneværdig opgave i at hjælpe folk med at bevare fokus før finalen.

Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Foto: PATRIK STOLLARZ

»Det tror jeg slet ikke er nødvendigt. Sådan som flere spillere ytrede sig i omklædningsrummet, lige da vi kom ud, og der var sunget sejrssang. Der var det rimeligt klar for mange, at vi ville mere,« siger Landin og uddyber:

»Der var flere spillere, der sagde, at nu skal vi ikke slå op i banen, og nu skal vi ikke føle os for selvfede, og det har jeg også hele tiden prøvet at minde folk om.«

»Nu står vi endelig i en finale. Vi skal være ekstremt glade for at stå i en finale, men vi skal ikke være for selvtilfredse,« siger Danmarks anfører.

Danskerne møder Norge i VM-finalen i Herning på søndag. Du kan følge kampen live på B.T..