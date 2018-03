Håndboldligaklubben HC Midtjylland har haft alvorlige økonomiske problemer i flere måneder, og nu tyder meget på, at klubben er tæt på at dreje nøglen om.

Thomas Hintze, formand i HC Midtjylland, fortæller til Herning Folkeblad, at han ikke har fået positive tilbagemeldinger fra den investorgruppe, som angiveligt har været i spil til at redde det herningensiske håndboldprojekt ved at overtage klubben – og den tilhørende milliongæld.

»Hvis der ikke sker noget i løbet af dagen, så indkalder jeg til en ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg vil indstille til, at klubben begæres konkurs,« siger Thomas Hintze fredag formiddag til Herning Folkeblad.

Han forklarer videre, at han overvejer at trække HC Midtjylland ud af ligaen inden den sidste grundspilskamp d. 28. marts mod Skjern, hvilket vil betyde, at Tønder, som i øjeblikket indtager sidstepladsen, vil undgå direkte nedrykning.

»For hvis vi ikke gør det, og vi så går konkurs, rykker Tønder ned alligevel, hvis de slutter på sidstepladsen. Hvis vi trækker os før den sidste kamp, så er det kun os, der rykker ned. Det skal jo ikke gå ud over andre hold, hvis vi lukker,« siger han til Herning Folkeblad.

HC Midtjylland indtager aktuelt en 13. plads i tabellen og har tre point ned til Tønder på sidstepladsen. Der resterer tre spillerunde i ligaen.