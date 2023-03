Lyt til artiklen

Det er ikke altid luksiørist at være dansk håndboldspiller.

Det måtte Barcelona-keeperen Emil Nielsen sande, da han stemplede ind i landsholdslejren i Horsens mandag eftermiddag.

Kørt før spillerne skulle tale med pressen, blev han sat af en taxa og traskede ind i lobbyen på Scandic i Horsens stadig iført Barcelona-træningstøj. Og helt uden søvn i banken.

Søndag aften var han nemlig på udebanetur med den spanske storklub i den baskiske by Irun, hvor det blev til en sejr på 32-26 over det lokale hold CD Bidaosa.

Emil Nielsen skal på hovedet i seng. Foto: Bo Amstrup

Da kampen var fløjtet af, begyndte Nielsens pilgrimsfærd til Horsens, der ville efter lade ham uden søvn i langt over 24 timer. Vi lader ham føre ordet:

»Efter kampen ventede der syv timers bustur. Jeg kom hjem klokken fire i nat. Men jeg skulle flyve klokken 6.30 til København, så jeg tog direkte i lufthavnen. Jeg landede i København, og så tog jeg toget i 2,5 time til Horsens. Og nu er jeg her,« siger en meget træt Emil Nielsen til B.T.

Den lange rejse ændrede dog ikke på, at Emil Nielsen sammen med resten af truppen skulle have gang i kroppen til træning.



Men så var det også slut. Efter mange timer på farten kalder sengen derefter.



»Jeg har ikke sovet endnu. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til,« siger han med et smil.

Emil Nielsen og Aalborgs Simon Gade er de to danske keepere i landsholdstruppen, der møder Tyskland i to kampe i denne uge i træningsturneringen EHF Cup.