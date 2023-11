»Den har da været okay.«

Emil Jakobsen smiler ydmygt, da han bliver spurgt til sin sæsonstart i Tyskland.

Der er måske et par ting, han gerne ville have gjort bedre, men han er generelt en glad mand efter nogle gode måneder i Bundesligaen.

»Jeg har haft en fed motivation i år til et nyt hold og har fået nogle gode kammerater ned. Jeg har glædet mig meget til at starte i år. Det er en fed tilværelse,« siger landsholdsspilleren.

Han har i Flensburg fået selskab af landsholdskammeraterne Simon Pytlick og Lukas Jørgensen.

»Det har været fedt. Det er nogle af mine gode kammerater udenfor banen, som jeg laver meget med også. Så man ikke bare sidder i en lejlighed alene og keder sig og venter på, man skal spille håndbold. At man også kan se nogen udenfor banen og snakke om andet end håndbold har været skønt,« siger Emil Jakobsen.

Han skiftede til Flensburg-Handewitt i sommeren 2021 på en kontrakt, der i første omgang løb til 2024.

I december 2022 valgte han at forlænge, så han og tyskerne nu har papir på hinanden frem til 2026.

Emil Jakobsen (tv.) og Simon Pytlick. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Emil Jakobsen (tv.) og Simon Pytlick. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Og Emil Jakobsen lægger ikke skjul på, at det var noget af en omvæltning at skifte fra det hjemlige og vante GOG til nye rammer i Tyskland.

»Det var det. Jeg er meget familiemenneske. Nu er det ikke så langt fra Danmark, så man kan køre relativt ofte, hvis man har fri, men det har været noget andet, og noget man skulle indstille sig på. Jeg synes, jeg er faldet godt til rette i det og er vokset i det, så det har været okay. Det har været dejligt nemt, fordi der er søde holdkammerater, der var gode til at hjælpe, som jeg har hygget mig med,« siger han.

Skiftet har også været med til at rykke ham. Både som menneske men også som håndboldspiller. For pludselig stod han i en uvant situation, hvor det i første omgang ikke vrimlede med spilletid.

»Mit første år var anderledes, end jeg havde prøvet andre steder i forhold til, at jeg stod bag Hampus (Wanne, red.). Det var noget andet, jeg skulle vænne mig til. Jeg var vant til at spille meget i GOG og kom ned til Flensborg og sad på bænken hele tiden,« siger han og fortsætter:

»Det var meget sundt for mig, at jeg skulle kæmpe lidt ekstra for tingene og gøre mig fortjent til spilletid. Det har været sundt for mig at skulle give den lidt ekstra gas i træningslokalet. På den måde tror jeg, jeg har udviklet mig,« forklarer Emil Jakobsen.

En udvikling, der også har ramt personen udenfor banen. De to ting hænger sammen, og for Emil Jakobsen handler det også om, at han er mere 'sig selv'. Han er tvunget til at gøre flere ting selv og kan ikke bare køre hen til en kammerat eller spise hos sine forældre, som han plejede derhjemme.

»Man står mere på egne ben, selvom det ikke er så langt fra Danmark. Man er nødt til at gøre tingene mere selv, end man har gjort førhen. I Danmark var det lidt nemmere, man kunne sproget, der er man også blevet udfordret – lære et nyt sprog, nyt system. Det har været fedt for mig at udvikle mig på den måde, at jeg er nødt til at kaste mig ud i det og ikke kan slappe mere af,« siger han.

Og det tyske sprog? Det går okay, fortæller han med et grin.

»Det er ikke flydende endnu, der er meget at arbejde med. Men jeg kan have en normal samtale. Det er meget rart og har gjort det nemmere at være hernede,« lyder det fra Emil Jakobsen.