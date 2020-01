Det var en hårdtslående besked, den norske håndboldprofil Petter Øverby fik af kardiologen.

Enten måtte han tage det med ro, eller også var meldingen klar. Den 27-årige mands hjerte skulle byttes ud.

»Jeg fik et chok. Jeg troede, at hjertet var helt fint, og jeg var ikke forberedt på det. Jeg spekulerede på, hvor alvorligt det var. Lægen sagde, at mit hjerte kunne stoppe ved belastning, så jeg kunne ikke træne,« siger normanden til VG.

Håndboldspilleren havde pådraget sig en infektion på bindevævet rundt om hjertemusklen og kunne før diagnosen mærke, at noget var galt, selvom det kom bag på ham, hvor alvorligt det egentlig var.

Han følte sig efter eget udsagn helt 'død' under sommerferien, og da han vendte tilbage til træningen først i juli.

Hvad han på daværende tidspunkt ikke vidste var, at han ikke ville spille en håndboldkamp igen før november-måned.

»Den første måned skulle jeg holde pulsen under 100. Det var kedeligt, for jeg havde jo allerede en højere puls end vanligt. Bare jeg rejste mig op, var min puls for høj,« forklarer han.

Men heldigvis virkede det med noget ro for Petter Øverby, der fredag aften er i aktion med Norge ved håndbold-EM, når holdet skal møde Bosnien på åbningsdagen.

Petter Øverby (stående) i aktion mod Danmark ved Golden League i 2016. Foto: JACQUES DEMARTHON Vis mere Petter Øverby (stående) i aktion mod Danmark ved Golden League i 2016. Foto: JACQUES DEMARTHON

Forsvarsspilleren fra bundesligaklubben Erlangen måtte altså leve et liv i absurd lavt tempo, indtil han gradvist fik arbejdet sig tilbage og endte med at kunne træne igen fra oktober-måned.

Norge er viceverdensmester efter nederlaget til Danmark i VM-finalen i januar for et år siden.

Her var Petter Øverby også på banen, men han kunne intet stille op mod den danske dominans.

Danmark spiller sin første EM-kamp lørdag klokken 18.15. Her skal de danske håndboldherrer møde Island.