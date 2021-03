De danske håndbolddamer er endnu ikke kommet sig efter nederlaget til Kroatien i EM-bronzekampen i december.

EM i 2020 i Danmark blev lukket ned med en stor skuffelse for håndboldlandsholdet, da en ellers flot slutrunde for spillerne og træner Jesper Jensen sluttede med to nederlag.

Først til Norge i semifinalen, hvilket var forventet. At det efterfølgende endte med et 19-25-nederlag til Kroatien i bronzekampen, var både uventet og skuffende.

Det danske spil kollapsede helt i anden halvleg, der blandt andet bød på en scoringspause på mere end et kvarter for danskerne.

Dermed sluttede slutrunden rigtig kedeligt for danskerne, og selv om det snart er fire måneder siden, hænger skuffelsen ved. Det fortæller målvogter Sandra Toft.

- Det nager mig stadig, at vi ikke fik den medalje, men jeg er også stolt af det, vi har præsteret.

- Vi var utrolig kede af, at bronzekampen ødelagde den følelse, vi havde gennem hele slutrunden. At vi havde spillet blændende og haft en helt anden fremtoning som hold, siger Sandra Toft.

23-årige Mie Højlund har også svært ved at glemme den dårlige præstation mod kroaterne.

- Jeg kan sagtens se, at der er meget positivt at tage med fra slutrunden, men jeg tror altid, det vil nage, at vi ikke lige præsterede i bronzekampen, siger hun.

Landsholdet er i disse dage samlet i forbindelse med to testkampe mod Frankrig i Paris, og det er den første landsholdssamling siden nedturen i december sidste år.

Det er derfor vigtigt, at bronzekampen evalueres ordentligt, selv om der er gået lang tid, forklarer Mie Højlund.

- Det er lang tid siden, at vi skiltes. Efter EM var det en mærkelig afsked, vi fik med hinanden, og vi fik ikke rigtigt evalueret tingene.

- Og eftersom det sluttede skuffende, er det meget vigtigt at kigge hinanden i øjnene og få vendt de ting, som er vigtige at vende, siger hun.

Danmark møder Frankrig i to testkampe, der begge spilles i Paris. Den første spilles torsdag klokken 19. Den anden spilles lørdag klokken 17.

