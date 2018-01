Nedturen mod Tjekkiet skal hævnes, siger Morten Olsen, der dog er lidt bekymret over de ustabile præstationer.

Varazdin. Håndboldlandsholdets voldsomt overraskende nederlag til Tjekkiet skal hævnes mod Spanien i den sidste puljekamp ved EM onsdag.

Bagspilleren Morten Olsen er sikker på, at der kommer en positiv reaktion på nedturen, når danskerne skal op imod det langt mere frygtindgydende spanske mandskab.

- Vi skal slå igen. Jeg er sikker på, at der kommer et ordentligt brag mod Spanien, hvor vi kan lave noget, der er rigtig godt, siger Morten Olsen.

Han er dog ikke blind for, at det danske hold har haft ekstreme udfald i præstationerne både ved EM og ved Golden League før slutrunden.

- Hvis man tager de brændte chancer væk, så spillede vi jo egentlig fint mod Tjekkiet. Men man kan da godt være lidt bekymret for, at vi kan falde så dybt, efter at vi har kørt Ungarn ud af banen, siger Morten Olsen.

Trods mandagens nederlag kan Danmark stadig komme i mellemrunden med fire point, men det kræver hjælp.

- Det er desværre ikke kun op til os. Det afhænger af, om Ungarn vælger at slå Tjekkiet, påpeger Olsen.

Skrækscenariet er, at Tjekkiet får point eller taber med mindre end fire mål til Ungarn, og Danmark samtidig taber til Spanien. I det tilfælde vil Danmark slet ikke få point med i mellemrunden.

/ritzau/