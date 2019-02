Sæsonen er slut for 23-årige Mette Tranborg.

Det oplyser Odense Håndbold i en pressemeddelelse. Højrebacken har revet korsbåndet over, fortæller klubben.

»Jeg er utroligt ked af det på Mettes vegne. Det er et stort tab for holdet - både på og udenfor banen,« siger klubbens træner Jan Pytlick om landsholdsspilleren, der var med ved EM i december.

Den grimme skade opstod, da Odense Håndbold mødte Bretagne i Champions League søndag. Her fik Mette Tranborg et vrid i højre knæ, og hun måtte udgå. Tv-billederne viste, hvordan Mette Tranborg selv kunne halte fra banen og ned i omklædningsrummet med hjælp fra blandt andet holdkammeraten og landsholdskollegaen Stine Jørgensen.

Efterfølgende tog hun grædende plads på bænken.

Tirsdag fik hun så den hårde besked, at korsbåndet var røget, og skaden betyder, at Mette Tranborg formentlig er ude i ti måneder. Dermed er sæsonen slut for den 23-årige højreback, og holder de ti måneders pause, er der også stor sandsynlighed for, at Mette Tranborg går glip af årets VM-slutrunde i Japan, der starter 30. november.

Og i Odense Håndbold ærgrer de sig meget over skaden.

»Vi er meget berørte over og kede af Mettes alvorlige skade. Vi vil gøre alt, hvad vi kan som klub for at støtte Mette, så hun hurtigst muligt kan komme tilbage på banen igen. Nu skal vi som hold og klub rykke endnu tættere sammen i ’bussen’, så vi kan fortsætte den gode sæson, som vi har gang i,« siger klubbens direktør Lars Peter Hermansen.