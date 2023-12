Der kommer til at være et nyt ansigt i TV2s EM-studie til januar.

I øjeblikket dominerer håndbolden sendefalden, og det kommer den også til at gøre, når håndboldherrerne skal spille EM i Tyskland i januar.

Og hos TV 2 stiller man op med et velkendt hold - dog med et lille tvist, oplyser John Jäger, der er chefredaktør for håndbold og cykling hos kanalen, til B.T.

Flensborg-Handewitt-træner Nicolej Krickau kommer nemlig til at være plads i studiet i Tyskland i den sidste halvdel af slutrunden.

Krickau kender spillerne fra Bundesligaen og skal give sin analyse. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix Vis mere Krickau kender spillerne fra Bundesligaen og skal give sin analyse. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

»Han kommer og leverer den ekstraordinære, skarpe træneranalyse, så der kommer et nyt fjæs, der har en endnu mere analytisk tilgang til det,« siger Jäger.

Derudover er det et hold, som man kender. Morten Ankerdal er vært i studiet i Tyskland med de to eksperter Claus Møller Jacobsen og Anders Eggert ved sin side. Jonas Nyhøj og Bent Nyegaard kommenterer kampene, mens der i Odense er der et studie med Stine Bjerre Mortensen og Daniel Svensson.

»Det er gammelt og velkendt, og synes jeg, forholdsvist velfungerende,« lyder det.

TV 2 sender slutrunden alene, og man regner med at sende fra samtlige kampe under EM.

I øjeblikket viser man også VM i kvindehåndbold - en rettighed, man deler med DR.