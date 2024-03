Han brændte banen af - men mindet gider han ikke gemme på.

I hvert fald ikke det fysiske.

Emil Nielsen fik sit helt store gennembrud ved EM i Tyskland, hvor Danmark måtte nøjes med EM-semifinalen.

Og den medalje er gemt væk, for det er noget helt andet, der skal til, hvis den skal vises frem, mener Nielsen. Drømmen er en medalje af olympisk karat.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det er det største mål, jeg har med min håndboldkarriere. At komme til OL og vinde en medalje. Jeg har ikke det store tilovers til medaljer, jeg er dårlig til at gemme på dem, men en OL-medalje skulle op at hænge,« siger han og fortsætter:

»Jeg har gemt EM-sølvmedaljen, men den kommer ikke op at hænge. OL er noget helt specielt. Selv hvis vi havde vundet EM-guld, tror jeg stadig, den var pakket ned i skuffen. OL er bare noget helt andet,« siger han.

Emil Nielsen har oplevet sin popularitet stige markant under og efter EM. Især en episode i Danmark blot få uger efter slutrunden har sat sig fast.

Danmark og Emil Nielsen møder Schweiz lørdag i en testkamp i Aarhus.