De danske spillere er mildest talt utilfredse med de rumænske dommere i søndagens bronzekamp.

Zagreb. De to rumænere, der passede fløjterne i søndagens EM-bronzekamp, er alt andet end populære blandt de danske håndboldherrer.

En stribe kontroversielle kendelser prægede opgøret, som Danmark tabte med 29-32 til Frankrig. Danskerne mener ikke, at Sorin Laurentiu Dinu og Constantin Din har niveauet til at dømme så stor en kamp.

- Det er lidt ærgerligt, at vi skal have et af turneringens dårligste dommerpar i så vigtig en kamp, siger den danske topscorer Hans Lindberg.

Specielt en situation i kampens slutfase, hvor dommerne fratog Rasmus Lauge en kontrachance og mulighed for at reducere til 27-28, vækker hovedrysten.

- Jeg ved ikke, hvad de så. Det var aldrig nogensinde en dobbeltdribling. Det virkede ret personligt lige i situationen.

- Men det var det vel ikke. De er nok bare ikke bedre end det, siger Hans Lindberg.

Også Mikkel Hansen noterer sig, at dommerne med kendelsen mod Lauge måske fik afgørende indflydelse.

- Havde vi scoret på den kontra, var vi på minus en. Vi havde lige haft tre gode forsvarsaktioner, og der var tro på det igen. I stedet gik de ned og lavede et mål og fik lidt ro på, siger Mikkel Hansen.

- Det var en lille smule pinligt. Det er vilkårene, men man må undre sig over, at man i en bronzekamp skal have to dommere, der ikke er på deres højeste niveau mere.

- Det er ærgerligt at man skal give to mennesker en gave i form af en medaljekamp. Det sætter lidt håndboldsporten i perspektiv. Det sker nogle gange nogle ting, som man må undre sig over, siger Hansen.

Med nederlaget til Frankrig slutter Danmark EM som nummer fire.

