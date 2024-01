EM-karaktererne taler deres tydelige sprog - her er de bedste og værste danske præstationer ved slutrunden.

De danske håndboldherrer endte med sølv, og det krævede en lang række verdensklassepræstationer undervejs - dog kunne alle i Nikolaj Jacobsen trup ikke helt finde netop det niveau.

Ved hver kamp har B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg givet karakterer fra en til seks stjerner, og listen herunder tæller alle, der har fået mere end tre bedømmelser.

Vi starter med en overraskelse i bunden...

3,1 - Var det kongens fald? Den sikre sidste skanse gennem så mange år blev sat på bænken på grund af en storspillende Emil Nielsen. Havde dog en brandkamp mod Portugal, og vi er heller ikke klar til at trække Landin'et ned - Danmark har samlet set verdens bedste duo på keeperposten.

3,3 - Han løber, springer, ser ud og har skudrepertoire som verdens bedste venstrefløj, men verdammt for en slutrunde i Tyskland. Der var for mange svipsere, men han strålede dog i semifinalen.

3,4 - Meget på det jævne for holdets vice-alderpræsident. Der bliver stadig taget ualmindelig godt fat i forsvaret, men han var ude af spillet i tre af de sidste fire kampe.

3,5 - Der var lovende takter fra den talentfulde streg, der i det indledende gruppespil viste sine kvaliteter - men derefter gik luften af ballonen. Han har fremtiden foran sig, men hans forsvarsspil og en vis Magnus Saugstrup står i vejen.

3,6 - Danmark manglede en trussel mere i angrebet, og det var ikke Rasmus Lauge. Han prøvede med ukuelig vilje at bryde igennem, som han plejede, men der var bare ikke det samme. En skidt finale satte punktummet.

3,7 Landsholds grand old man fylder 43 under OL til sommer, og på det tidspunkt er han også skiftet hjem HØJ, der spiller i den danske 1. division. Det MÅ være Lindbergs sidste store turneringer, men hans tårnhøje niveau fornægter sig bare ikke. Se bare hans kamp mod Norge, der gav seks stjerner.

3,9 - Fik han måske for lidt spilletid? Havde markant højere scoringsprocent end sin fløjkonkurrent Jakobsen og er altid garant for god opdækning.

3,9 - En af landsholdets stille helte, der fik en helt usædvanlig rolle under EM. Her passede den normale højreback i angrebet en plads på højrefløj for, at Mathias Gidsel kunne dække fløj i forsvaret og stikke afsted som fisker. I tvivl om Kirkeløkkes indsats? Han har løbet KLART mest ved EM med 35,5 km på ni kampe.

4,0 - Når modstanderne mødte Danmarks sidste forsvarsskanse løb det dem koldt ned ad ryggen, og vi forstår dem godt. De danske målmænd stod med den højeste redningsprocent ved EM, og det skyldes også et bolværk ude foran med Hald som en af grundpillerne.

4,1 - Han svævede som ofte højt og smækkede dem ind bag den ene chanceløs målvogter efter den anden. Fornemme bolde blev lagt ind til Saugstrup på stregen i hobetal. Samtidigt altid en mand, der fightede til sidste blodsdråbe.

4,6 - Vi tager et ordentligt spring op i karaktergennemsnittet, hvor EMs mest scorende spiller nogensinde befinder sig. Hansen kan ikke det samme som i sine unge dage, men han kan stadig splitte et forsvar til atomer, og det er et privilegium at have ham tilbage på landsholdet efter stressperioden, der holdt ham ude efter VM-triumfen.

4,6 - Måske er Gidsels gennemsnit lidt misvisende, for han åbnede EM med en stinker mod Tjekkiet, men siden så han sig ikke tilbage. Turneringens topscorer uden at skyde straffe og altid frisk på at slange sig igennem et forsvar. Scorede på knap 82% - og det er helt vilde tal med den volumen.

4,7 - Danmark har fået en ny nationalthelt! Keeperen slog fast, at han både er verdensklasse hos Barcelona og landsholdet - hans redningsprocent var på svimlende 39,8%! Forudseenheden, reflekserne, smilet - vi er vilde med det hele, og vi GLÆDER os bare til mere Emil.

4,9 - Vi bøjer os i støvet for Danmarks frontkæmper nr. 1. I forsvaret var han decideret ulidelig for modstanderne - selv med en dårlig ryg! I de sidste fire betydende kampe lå han på et karaktergennemsnit på 5,75, og det er jo et forrykt tal - selv for nationens hjerte, lunger og fangearme.

4,6 - Den danske mesterstrateg gjorde det igen: Han satte holdet i en position, hvor de kunne vinde hele skidtet. Han ser spillet bedre end nogen anden i verden og justerer genialt i løbet af kampene. Fraset den ligegyldige Slovenien-kamp var der lutter topkarakterer, og håndboldforbundet må være lykkelige over, at de har ham til 2030.

_________________

Uden for bedømmelse (Tre karakterer eller færre)

2,3 - Johan Hansen

3,3 - Mads Mensah

3,5 - Aaron Mensing

3,7 - Michael Damgaard

5,0 - Emil Madsen