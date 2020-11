Det er endnu ikke sikkert, at den norske by Trondheim får lov til at lægge halvgulv til den forestående EM-slutrunde for håndboldkvinderne.

I hvert fald fik værtsbyen ikke det endelige grønne lys mandag. Her blev der holdt et digitalt møde om turneringen i december.

Det oplyser præsident i den norske håndboldforbund, Kåre Geir Lio, til B.T.

Blandt deltagerne var kulturminister Abid Raja, sundhedsminister Bent Høie, håndboldpræsident Kåre Geir Lio, idrætspræsidenten i Norges Idrætsforbund, Berit Kjøll, samt repræsentanter fra den norske sundhedsstyrelse.

Den protokol, der skal sikre afviklingen af håndbold-EM, blev drøftet på mandagens møde. Og det står klart, at den skal justeres, før myndighederne endelig kan vende tommelfingeren i vejret.

»Der kommer stadig nye ting ind, som vi skal vurdere. Man er generelt bange for at belaste lokale sundhedsmyndigheder med endnu flere udfordringer,« siger håndboldpræsident Kåre Geir Lio.

Han vil nu sørge for, at håndboldforbundet i løbet af det næste døgn har en opdateret protokol klar til sundhedsmyndighederne.

Det sker i samarbejde med skipræsident Erik Røste. Han skal sørge for, at en forestående World Cup i Lillehammer kan afvikles i december.

Kåre Geir Lio siger til B.T., at han håber på at have en afklaring sidst i denne uge.

Kulturminister Abid Raja understreger, at han sammen med sundhedsministeren hurtigst muligt vil forsøge at nå frem til en beslutning.

»Høie og jeg vil forsøge at nå til en afgørelse i løbet af ugen - senest i begyndelsen af næste uge, siger Raja til nyhedsbureauet NTB ifølge VG.

»Vi bliver også nødt til at se på, hvordan de nye nationale tiltag, der er sat i værk, virker. Om pilen peger op eller ned,« lyder det.

Kvindernes håndbold-EM skal efter planen spilles i danske Herning og Trondheim. Oprindeligt var Frederikshavn i Nordjylland også værtsby, men det er blevet ændret på grund af nye coronarestriktioner.

Restriktionerne rammer syv nordjyske kommuner og skal dæmme op for spredningen af en muteret udgave af coronavirus fra mink.