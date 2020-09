Det har været det samme faste koncept år efter år.

Fredag aften efter aften i efteråret indtager modige par dansegulvet i TV 2-programmet 'Vild med dans', men i år er der en stor ændring.

For første gang bliver finalen ikke sendt en fredag aften. Den bliver i stedet sendt en lørdag, skriver Billed-Bladet.

»Der er EM i kvindehåndbold, så derfor sender vi lørdag i stedet for fredag. Men der bliver masser af julestemning,« siger Thomas Ströbech, der er underholdningsredaktør hos TV 2.

Årets finale i programmet finder sted 19. december, og at programmet slutter så sendt på året skyldes, at parrene er kommet senere i gang med træningen i år som følge af situationen med coronavirus.

Blandt parrene er der desuden et kendt navn fra sportsverdenen.

For håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen er med i denne sæson, hvor han på de bonede gulve skal svinge rundt i standard og latin med Malene Østergaard.

Hvem de kendte hver især skal danse med kom frem på et pressemøde tirsdag, og her kom det også frem, at der ikke blot er en ændring i forhold til ugedagen for den store finale. Den bliver heller ikke holdt i lige så store omgivelser, som værter, dommere og deltagere har været vant til.

Lige nu er det usikkert, om Danmark bliver vært for EM i kvindehåndbold i december. Foto: Liselotte Sabroe

Sidste år var det i Forum i Horsens, men i år bliver den på grund af coronarestriktionerne holdt i studiet i indre København.

Årets EM-slutrunde i håndbold starter 3. december, og den bliver afholdt i Danmark og Norge.

Dansk Håndbold Forbunds formand Per Bertelsen har dog tidligere fortalt til B.T, at regeringen skal hive nogle millioner frem, hvis slutrunden skal afholdes som planlagt i de danske haller.

»EHF har meddelt, at de vil give et ekstraordinært tilskud på 600.000 euro (4,47 mio. kr., red.) til mesterskabet. Men det forslår jo som skrædder i Helvede, hvis vi ikke får lov at lukke mere end 500 tilskuere ind i hallen – hvad det jo desværre ikke tyder på lige nu,« fortalte han i midten af august.