Lotte Grigel har kun været på banen i godt seks minutter, men holder sig klar, mens hun venter på EM-chancen.

Det er ikke meget, danske håndboldfans vil huske EM i kvindehåndbold i 2008 for. Jan Pytlicks mandskab var under genopbygning og gjorde ikke meget væsen af sig.

Mindst én spiller har dog et særligt forhold til turneringen i Makedonien, hvor Danmark sluttede på en anonym 11.-plads.

I Pytlicks trup fandt man nemlig et blot 17-årigt playmakertalent fra Team Esbjerg, som mod Ungarn, Spanien og Norge fik sine første tre slutrundekampe.

Navnet er Lotte Grigel. Ti år senere er hun fortsat en del af holdet, der bruger december på at spille slutrunde i landsholdstrøjen.

Alle holdkammeraterne er nye. Landstræneren er ny. Spillestilen er ny. Grigel er der stadig.

Men selv om hun som 27-årig er i det, man normalt kalder den bedste håndboldalder, har den boldbegavede spilstyrer tilbragt langt hovedparten af de første fire kampe på udskiftningsbænken.

6 minutter og 33 sekunders spilletid, viser den officielle statistik. Mindst af alle i den danske trup. Forleden mod Frankrig kom hun kun på banen for at tage to straffekast.

For en spiller med godt ti landsholdsår og næsten 100 kampe bag sig kræver det en vis tilvænning.

- Det er en udfordring i sig selv. For mig handler det om at blive ved med at være fokuseret på det, jeg kan gøre noget ved.

- Det er en god mental øvelse, at jeg holder mig selv oppe og siger: "Hvis jeg får chancen, er jeg 100 procent klar". At jeg bliver ved med at bevare roen og fokusere på det positive i at være af sted, siger Lotte Grigel.

At hun har været parkeret blandt reserverne, får dog ikke Grigel til at gøre oprør eller sende gift og galde efter landstræneren.

Hun slår fast, at hun ikke sidder på bænken med "en fandeme-følelse".

- Min opgave er at skabe ro og få sat spillet ordentligt op, hvis jeg kommer på banen. Det er det, jeg må holde fast i.

- Efter EM må jeg så lave en evaluering med mig selv om, hvad jeg skal gøre bedre, for at situationen ændrer sig. Men det bliver først efter mesterskabet, siger hun.

Og selv om spilletiden denne gang har været stærkt begrænset, har de første ti dage i Nantes alligevel været en god oplevelse.

- Det er altid fedt at være med landsholdet. Min rolle er selvfølgelig blevet anderledes, men det der fællesskab, som man oplever, når man er afsted, det er noget for sig selv. Det tror jeg aldrig rigtig, jeg bliver træt af, siger Lotte Grigel.

Det danske EM-hold skal på banen igen på mandag, hvor modstanderen bliver Rusland.

