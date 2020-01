38-årige Hans Lindberg kan godt se sig selv fortsætte i tophåndbold, når kontrakten i Berlin udløber i 2021.

Højrefløjen Hans Lindberg har været en del af det danske håndboldlandshold i snart 17 år.

Han er med sine 38 år den ældste mand på det danske hold, der på lørdag indleder EM mod Island i Malmø.

Selv om Hans Lindberg sagtens kan mærke, at han er blevet ældre, så er alderen endnu ikke begyndt at begrænse ham så meget, at han planlægger et karrierestop.

- Jeg tror, det vigtigste er, at lysten stadig er der, siger Hans Lindberg.

Fløjen fra Füchse Berlin, der er topscorer i den tyske Bundesliga ved vinterpausen, fortæller, at han passer på sin krop efter bedste evne gennem træning og kost.

Da lysten til håndbold på topplan fortsat er stor, er det derfor heller ikke utænkeligt, at Lindberg fortsætter karrieren, når hans nuværende kontrakt i Berlin udløber i sommeren 2021. Samme sommer runder han 40 år.

- Der kan ske meget på halvandet år. Hvis jeg skal sige det nu, så kunne jeg godt forestille mig at fortsætte med at spille efter den kontrakt.

- Men det handler om, at jeg stadig leverer, at nogen er interesseret i mig, og om det er interessant for mig, siger Hans Lindberg.

Til den tid har landsholdets højrefløj også en søn, der skal til at begynde i skole. Det vil også spille ind i beslutningen.

- Så det er også et spørgsmål, om jeg skal fortsætte i udlandet eller hjem. Det er ikke kun det sportslige, det kommer an på, når man har en familie. Det er en helhedsvurdering, siger Lindberg.

Flere af landsholdskammeraterne er også godt oppe i årerne.

Fløjkollegaen Lasse Svan Hansen er 36 år og i øjeblikket på en kontrakt i Flensburg-Handewitt frem til sommeren 2022. 35-årige Morten Olsen skifter til sommer fra Hannover-Burgdorf til GOG på en treårig aftale.

Alle tiders topscorer på det danske landshold, Lars Christiansen, var 40 år, da han i 2012 indstillede karrieren.

Hans Lindberg vurderer, at man vil se flere topspillere runde de 40 år i fremtiden.

- Jeg tror, at man kommer til at se det mere og mere.

- Man er inden for håndbolden blevet klogere træningsmæssigt og klogere på skader end for bare ti år siden. Dengang sagde man måske, at man havde haft en lang karriere, hvis man spillede som 35-årig.

- Men man bliver bedre og bedre, samtidig med at man som håndboldspiller er mere bevidst om at passe på sin krop, siger Hans Lindberg.

Højrefløjen har svært ved at vurdere, hvornår man som håndboldspiller falder for aldersgrænsen.

- Det er svært at sige. Det handler om kvalitet på det her niveau, og viser man den, så er alder ligegyldig, siger han.

Ud over Island er Danmark i indledende gruppe med Ungarn og Rusland. De to bedste hold fra gruppen går videre til hovedrunden.

/ritzau/