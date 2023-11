Han har ventet længe i kulissen.

Men for tiden kan landstræner Nikolaj Jacobsen ikke se bort fra ham.

For Emil Nielsen har været brandvarm i målet for Barcelona, og til den sidste samling inden EM er han blevet foretrukket fremfor Niklas Landins normale makker Kevin Møller.

Derfor er det lagt op til en gyser, når Jacobsen udtager den endelige EM-trup. For der er jo også lige Jannick Green i PSG.

Emil NIelsen har været forrygende for Barcelona. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Emil NIelsen har været forrygende for Barcelona. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Emil har gjort det virkelig godt. Er tiden kommet nu, hvor Emil skal ind på landsholdet? Det er svært at svare på nu. De to, der puster ham i nakken, er virkelig dygtige også.«

»De har en stor erfaring, men der er ingen tvivl om, at vi ser Emil som en målmand, vi forhåbentligt skal have glæde og gavn af i dansk håndbold de næste ti år. Han ser ud til at være klar til at tage det spring nu,« siger han til B.T.

Emil Nielsen var en del af landsholdstruppen, der i foråret mødte ind efter VM-guldet. Her blev flere profiler sparet, men Nielsen leverede.

Nu skal han så lære Niklas Landin endnu bedre at kende, hvis de to ender med at skulle agere en ny duo til EM.

»Så kan man sige, hvorfor har jeg ikke taget tre målmænd med? Men hvis jeg tror, at Niklas og Emil skal stå til EM, så skal de også lære hinanden at kende. De andre to kender Niklas rigtig fint. Derfor er det også vigtigt, de får nogle relationer op til EM, og så må vi se, hvad udfaldet bliver, når jeg skal udtage midt i december,« siger landstræneren med et smil.