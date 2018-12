Trine Østergaard er noteret for 100 procents udnyttelse i åbent spil ved EM. Hun mener selv, det er en fejl.

Trine Østergaard afviser blankt, at hun går op i statistikkerne ved håndbold-EM.

Den slags tal er ikke vigtige for den hurtige fløjspiller, men hun studser alligevel, da hun får at vide, at hun foreløbig er noteret for 100 procents udnyttelse i åbent spil.

- Det passer altså ikke, siger hun og peger på en afbrænder i et kontraløb mod Polen i søndags.

Fejlskuddet er tilsyneladende forbigået statistikkernes opmærksomhed, for ifølge de officielle tal er Østergaard fortsat pletfri, hvis man ikke tæller straffekast med: 13 mål på 13 forsøg.

Uanset om procentsatsen rettelig skulle være 93 i stedet for 100, har hurtigløberen fra Odense Håndbold præsenteret sig i en særdeles scoringssikker udgave ved EM.

- Det går rigtig fint. Jeg føler, at jeg er i et fint flow.

- Jeg er ikke så interesseret i statistikkerne. Jeg går selvfølgelig op i, om jeg scorer, og om jeg kan bidrage til holdets indsats. Men hvad mine procenter ligger på, går jeg ikke op i, siger Trine Østergaard.

Hvis man sammenligner med EM for to år siden, er den 27-årige højrefløj godt kørende.

I turneringen i Sverige scorede Østergaard samlet set på 18 ud af 27 forsøg, svarende til 67 procent.

Ved det igangværende EM er Østergaard i modsætning til tidligere også en af Danmarks skytter på straffekast. Her har hun foreløbig scoret på to ud af tre forsøg.

