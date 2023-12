Holland må undvære sin vel nok største stjerne ved EM slutrunden, der spilles i januar.

Håndboldspilleren Kay Smits, der til daglig spiller i tyske Flensburg-Handeewitt, lider nemlig af en betændt hjertemuskel.

Det skriver både det hollandske håndboldforbund og den tyske storklub på sin hjemmeside.

Det er selvfølgelig utroligt skuffende, at jeg ikke kan spille ved EM, men jeg er samtidig glad og lettet over, at skaden er kommet frem i lyset. I løbet af de næste par uger skal jeg i første omgang hvile mig. Og så må vi se, hvad behandlingen står på derefter,« siger Kay Smiths.

Smiths vil dog gøre, hvad han kan, for at støtte sine landsmænd, selvom han ikke kan hjælpe dem på banen.

Han har nemlig planer om at støtte holdet fra tribunen.

»Jeg håber, at jeg kan støtte drengene, selvom jeg ikke selv er i aktion. Jeg har helt sikkert tænkt mig at besøge dem,« siger han.

Med fraværet af Smits er det hollandske landshold i den grad svækket forud for EM.

Andetvalget på højrebacken Tom Jansen blev nemlig korsbåndsskadet i oktober, og derfor kommer han heller ikke i aktion.

Det er tredje gang, at de hollandske håndboldherrer har kvalificeret sig til EM. I 2020 sluttede holdet på 17.-pladsen, og i 2022 endte man på 10.-pladsen.

