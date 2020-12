De serbiske og hollandske håndboldkvinder kommer ikke til at spille EM-kamp fredag aften.

Kampen er i stedet udskudt til lørdag aften. Det skyldes, at en unavngiven spiller fra det serbiske landshold er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser det europæiske håndboldforbund, EHF, i en pressemeddelelse.

Spilleren er blevet testet positiv torsdag, efter at det serbiske landshold ankom til Danmark, hvor kvindernes håndbold-EM bliver afviklet.

I forlængelse af den positive test er spilleren blevet isoleret og sat i karantæne.

Den positive test kommer allerede på slutrundens førstedag, efter at det serbiske landshold er trådt ind i den strikse EM-boble, hvor spillere, trænere og officials er isoleret fra resten af omverdenen for at undgå smittespredning under slutrunden.

Alle resterende medlemmer af den serbiske landsholdslejr har foreløbigt leveret en negativ test, men nu skal hele det serbiske hold i isolation og testes både fredag og lørdag for at sikre, at smitten ikke breder sig på holdet.

Holland og Serbien udgør sammen med Ungarn og Kroatien gruppe C ved EM-turneringen.

Første kamp i gruppen spilles fredag aften mellem Ungarn og Kroatien.

