Intet dansk landshold ved EM, ingen danske tilskuere i hallen?

Mareridtscenariet for de svenske arrangører blev onsdag aften til virkelighed, og de handlede hurtigt.

Ifølge Aftonbladet holdt organisationen bag slutrunden et møde om situationen i timerne efter det danske EM-exit.

»Nej, for fanden. Det er ikke et krisemøde,« lød det kontant fra Frank Ström, markedsansvarlig for EM-slutrunden, da det svenske medie spurgte til mødet.

Men han erkendte dog, at der nu er 'en lille risiko' for tomme sæder i Malmö Arena til den kommende mellemrunde, når der ikke er dansk deltagelse.

For det ser potentielt kritisk ud.

Tidligere på ugen kunne B.T. fortælle, at op mod 20.000 danskere har købt billet til mellemrunde-kampene lige på den anden side af Øresund.

Der er plads til 11.000 tilskuere i Malmö Arena, og det betyder altså, at mellem 4.000 og 5.000 siddepladser er solgt til danske håndboldfans til hver af de fire spilledage i mellemrunden.

De danske spillere så på, da Ungarns sejr over Island sendte Danmark ud af EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De danske spillere så på, da Ungarns sejr over Island sendte Danmark ud af EM. Foto: Liselotte Sabroe

Tidligere sagde Krister Bergström, der er vicedirektør i organisationen bag EM-slutrunden, da også til B.T.

»Det er et mareridtsscenarie, hvis Danmark ikke kommer til arenaen i mellemrunden. Så forstår vi også, at det nok vil få en effekt på tilskuerne under de kommende kampe. Men vi håber, at de danske fans stadig er meget interesserede i at se god håndbold,« lød det fra ham.

De fleste billetter var således allerede solgt til kampene. Allerede i oktober var der solgt 90 procent af billetterne til mellemrunden.

Onsdag aften lød der dog helt anderledes meldinger fra Krister Bergström om udsigten til de kommende mellemrunde uden dansk deltagelse.

Om hvilken betydning det danske EM-exit får for billetsalget, sagde han til Aftonbladet:

»Ingenting. Vi har haft et fantastisk salg til mellemrunden i dag (onsdag, red.), og det er fortsat efter Island-Ungarn (hvor Danmarks skæbne blev beseglet, red.). Rent økonomisk betyder det ikke andet, end at vi fortsætter med at sælge billetter,« lød det fra Krister Bergström.

I en klumme hos Aftonbladet undrer håndboldreporteren Johan Flick sig over de nye udmeldinger fra Krister Bergström.

'Pludselig kan hverken han eller den markedsansvarlige, Frank Ström, svare på, hvor mange billetter til mellemrunden man har solgt til danskere, selv om de bliver stillet det præcise spørgsmål,' skriver han og tilføjer:

'Og nu er der pludselig mange billetter tilbage.'

EM-arrangørerne har tidligere fortalt til B.T., at man ikke må sælge billetter videre til andre.

De seks hold i Malmö-mellemrunden er: Sverige, Norge, Island, Slovenien, Portugal og Ungarn.

De seks hold i den anden mellemrunde, der spilles i Wien, er: Østrig, Kroatien, Tyskland, Spanien, Tjekkiet og Hviderusland.