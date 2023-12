Det så voldsomt ud.

Og Helena Elver fik heller ikke flere minutter, efter hun i slutningen af anden halvleg røg i gulvet.

Hun blev liggende et øjeblik, der blev tilkaldt hjælp, men hun kunne heldigvis selv forlade banen, selvom hun flere gange tog sig til nakken.

Det samme gjorde hun, da hun havde sat sig ude ved den danske bænk, hvor hun flere gange fik et par snakke med fysioterapeuten.

Efterfølgende forsikrede hun dog, at der ikke var noget alvorligt galt.

»Jeg er okay,« sagde Helena Elver med et smil til B.T. efter mellemrundekampen mod Tyskland, som Danmark vandt med 30-28.

»Jeg har ikke nået at se den igen. Jeg mærker bare, jeg lander og spænder meget op i nakken,« forklarede hun.

Om det var derfor, hun måtte se resten af kampen fra sidelinjen, kunne hun dog ikke svare på.

»Det skal du spørge Jesper om,« sagde hun og understregede én gang til, at hun var 'helt okay igen'.

Det blev en smule tæt mod tyskerne, men Helena Elver var ikke i tvivl om, hvorfor det blev danskerne, der trak det længste strå.

»Jeg synes bare, rigtig mange af pigerne præsterer på sindssygt højt niveau i dag generelt over hele linjen. Jeg synes også, tyskerne spiller rigtig godt, men vi modstår meget af det, de kommer med og holder os til de aftaler, vi har lavet,« sagde hun.

Allerede inden mandagens kamp stod det klart, at Danmark var videre til kvartfinalen ved årets VM.

Og at hun allerede er nået 'så langt' til sin første slutrunde betyder meget for Helena Elver.

»Jeg er virkelig glad og stolt over at være her. Det sætter jeg stor pris på.«

Kvartfinalen bliver spillet onsdag aften i Jyske Bank Boxen, og her skal Danmark møde Montenegro.

Den kamp kan du selvfølgelig følge LIVE her på bt.dk.