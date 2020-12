Der er lagt op til kampe foran op mod 5000 tilskuere, når Danmark i januar spiller håndbold-VM i Egypten.

Når de danske håndboldherrer i januar skal forsvare deres VM-titel i Egypten, så bliver det efter alt at dømme foran tusindvis af tilskuere.

I hvert fald håber den egyptiske arrangør på at kunne afvikle kampe med helt op mod 5000 tilskuere til stede. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

På et pressemøde onsdag fortalte den egyptiske sportsminister, Ashraf Sobhy, om planerne for det forestående VM.

- Vi ser på muligheder for at gøre ind- og udgang og muligheden for fysisk afstand så god og tryg som muligt, så vi kan sikre god opbakning til det egyptiske landshold, siger han ifølge NTB.

Den egyptiske udmelding kommer, på et tidspunkt hvor coronapandemien for alvor har taget til igen og forårsaget nedlukninger rundt om i verden.

Landstræner Nikolaj Jacobsen er da heller ikke begejstret for idéen.

- Den del er jeg så ikke enig med IHF (Det Internationale Håndboldforbund, red.) og de egyptiske arrangører i.

- Jeg synes jo, at man skulle gennemføre det uden tilskuere for at give lidt sikkerhed til aktørerne, siger han til Ekstra Bladet.

En anden håndboldslutrunde, kvindernes EM, er netop blevet afviklet i Danmark uden en eneste positiv prøve blandt deltagerne i kampperioden.

Og træneren for de norske håndboldherrer håber, at det kan have hjulpet til, at også slutrunden i Egypten bliver en sikker en af slagsen.

- Jeg tror på, at det nok skal gå godt, men det er mange spillere, der skal flyves ind fra mange lande. Jeg har set protokollerne, og de er meget omfattende. Derudover vil arrangøren kunne trække på erfaringer fra EM i Danmark, siger den norske landstræner, Christian Berge, til NTB.

Danmark spiller sin første kamp ved VM 15. januar mod Bahrain.

/ritzau/