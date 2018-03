Anders Eggert betegner CL-kvartfinalen til Skjern som kæmpe, kæmpe stort efter samlet sejr over Veszprem.

Veszprem. Anders Eggert har løftet trofæet i Champions League med Flensburg-Handewitt, men fløjspilleren var alligevel helt oppe at ringe lørdag.

Her spillede han sammen med Skjern Håndbold sig i kvartfinalen i turneringen, da Skjern overlevede udekampen mod storholdet Veszprem.

I en propfyldt Veszprém Aréna var der kog under kedlen, og Skjern tabte 29-34. Det var dog nok til at gå videre, da hjemmekampen var vundet med syv mål.

At Skjern skulle spille sig i kvartfinalen med en samlet sejr over et hold, der i de seneste fire sæsoner har været i Final 4, var en præstation, der var værd at sætte ord på.

- Det her er kæmpe, kæmpe stort. Uanset, hvor man spiller henne, så har man et mål for sæsonen, og vores var at komme til de her playoffkampe og forhåbentlig få denne her fede kamp.

- Det er næsten uvirkeligt at stå her og have slået Veszprem, som er en af de fire helt store klubber, siger Anders Eggert.

Skjern vidste godt, hvad der ventede på den ungarske udebane, og trykket fra 5000 fans var også til at mærke.

- Det er helt fantastisk. Vi kom fra start under det pres, vi havde regnet med. De fik en god start, men vi holdt hovederne kolde. Vi var hele vejen igennem under pres. Man kunne mærke trykket hernede, og det var en fantastisk stemning og en super indsats af os.

- Vi bevarede roen. Der var flere gange, hvor vi mærkede det der tryk, og de fik et par mål, og vi skulle stoppe en bølge, siger Eggert.

Han var igen ude af stand til at spille, men den 35-årige aarhusianer leverede varen med syv scoringer på syv straffekast, når han kortvarigt blev sendt på banen.

- Nogle gange, så er det vigtige straffekast. Man kan godt mærke forskellen på trykket på dem. I dag var det som om, at hver gang, jeg stod der, så var det under stort pres, og jeg er glad for at score syv mål på syv straffekast.

Der er dog håb videre frem i turneringen, når Skjern spiller kvartfinalekampe.

- Jeg har døjet med en fibersprængning i låret, som har taget længere tid end forventet. Det var ærgerligt, for jeg havde fornemmelsen af, at jeg var tæt på at kunne være med, siger Anders Eggert.

/ritzau/