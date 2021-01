Blev Slovenien udsat for en bevidst omgang madforgiftning inden VM-kampen mod Egypten?

Det mener nationen selv, og de har beskyldt værtsnationen for at stå bag.

Noget, der har medført store diskussioner, da Dansk Håndbold Forbunds sportschef Morten Henriksen fortalte, at madforgiftningen kunne skyldes pizza, som slovenerne ifølge ham fik leveret udefra.

En udmelding, der tirsdag fik Sloveniens landstræner Ljubomir Vranjes til at anklage den danske lejr for at lyve, og nu blander IHF sig så i den specielle og dramatiske sag.

Forbundet slår fast, at der ikke er indgivet en officiel klage fra Slovenien hverken på kampdagen eller dagen inden. Alligevel har IHF undersøgt sagen efter de hårde anklager.

»Klokken 21 om aftenen efter kampen mod Egypten, var der en spiller fra det slovenske hold, der kom til lægeklinikken på hotellet med maveproblemer og diarré. Ifølge ham var det første gang, han var syg, og han fik nogle midler til at behandle det,« lyder det fra IHF, der frikender egypterne for at have en finger med i spillet.

Efterfølgende modtog hotel-lægen så en melding om, at der var 14 spillere fra Slovenien, der havde samme problem, og her hævdede de, at der var tale om madforgiftning.

»Lægen bad om at få spillerne sendt til undersøgelse for at slå fast, hvad der var galt og for at hjælpe dem med behandling. Holdlægen ville ikke have spillerne tjekket,« skriver IHF, der tilføjer, at de slovenske spillere også blev tilbudt en tur på hospitalet for at blive undersøgt. Og ifølge forbundet takket de både nej til det og midler til behandling.

Sloveniens landstræner Ljubomir Vranjes mener, Morten Henriksen lyver. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere Sloveniens landstræner Ljubomir Vranjes mener, Morten Henriksen lyver. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

IHF har desuden undersøgt, om andre lande har været ramt, og de konkluderer, at der ikke er kommet klager fra andre hold. Eksempelvis har Hviderusland spist fra den samme buffet som Slovenien - også den dag slovenerne skulle møde egypterne og altså hævder, der var noget galt med maden.

Samtidig understreger forbundet, at Slovenien ikke spillede en dårlig kamp.

»Slovenien hævder, at ni spillere var i aktion, selvom de ikke havde det godt. De giver den angivelige madforgiftning en del af skylden for deres præstation. Men det skal understreges, at holdet spillede en god kamp og endda førte med fel mål i starten af anden halvleg. Intet på banen indikerede at spillerne underpræsterede på grund af sygdom,« konkluderer IHF.

Egypten skal onsdag endnu engang i aktion ved årets VM, og det er Danmark, der er kommende modstander for værtsnationen. Vinderen booker billet til semifinalen