René Toft Hansen er gået til tasterne

Den danske stregstjerne René Toft måtte desværre udgå af VM som følge af en lyskeskade mod Norge.

Nu, to dage efter, giver René Toft lyd fra sig efter sit VM-exit.

Det har han gjort i et opslag på Instagram, hvor han sender en stor tak til de danske fans under VM.

Vis dette opslag på Instagram VM er desværre slut for mit vedkommende, men for dælen hvor har jeg nydt hvert et sekund inde på banen i en fantastisk kulisse. Jeg håber i er klar til i aften @jyske.bank.boxen, til at hjælpe drengene på vej mod endnu en sejr. Jeg vil i hvert falde gøre mit fra tribunen. #BrormandIsBack @haandboldherrerne Et opslag delt af René Toft Hansen (@renetoft) den 19. Jan, 2019 kl. 5.25 PST

»VM er desværre slut for mit vedkommende, men for dælen hvor har jeg nydt hvert et sekund inde på banen i en fantastisk kulisse,« indleder René Toft og tilføjer:

»Jeg håber, I er klar til i aften, Jyske Bank Boxen, til at hjælpe drengene på vej mod endnu en sejr. Jeg vil i hvert falde gøre mit fra tribunen,« skriver René Toft afslutningsvis i opslaget.

Landstræner Nikolaj Jacobsen lagde ikke skjul på, hvad han mente om René Tofts skade og endegyldige farvel til slutrunden.

»Det er et kæmpe tab. Det har vi allerede snakket om. Han bliver tit udpeget som den vigtigste mand på landsholdet. Så for os er det naturligvis et stort tab at skulle undvære ham, der er krumtappen og dirigerer de andre,« sagde Nikolaj Jacobsen.

René Toft har især en kæmpe betydning for det danske forsvarsspil. Foto: Henning Bagger Vis mere René Toft har især en kæmpe betydning for det danske forsvarsspil. Foto: Henning Bagger

René Toft farvel til VM betyder, at lillebror Henrik Toft er skrevet ind i truppen.

Henrik Toft blev ellers skadet otte dage inden VM. Han blev testet fredag til træningen, og nu er han altså meldt klar til at tage kampen op i det danske forsvar.

Nikolaj Jacobsen har nu en udskiftning tilbage i truppen. Tidligere skiftede landstræneren højrefløjen Johan Hansen ind i truppen i stedet for Hans Lindberg, der måtte udgå efter en skade i åbningskampen mod Chile.

Danmark og Ungarn løber på banen til kampstart klokken 20.30 lørdag aften.