Nikolaj Jacobsen har et flammende temperament - spørg bare Emil Nielsen.

Landstræneren for de danske håndboldverdensmestre, Nikolaj Jacobsen, lagde bestemt ikke bånd på sig selv, da han for godt et halvt år siden skulle forklare, hvorfor den talentfulde målmand Emil Nielsen ikke var landsholdsaktuel.

»Så længe, Emil ikke tager sin karriere seriøst nok, kan vi i DHF ikke bakke op om ham. Vi vil ham gerne - rigtig gerne, men først og fremmest skal Emil ville det selv,« lød det blandt andet fra den folkekære landstræner.

Og den opsang sad længe under huden hos Emil Nielsen, der i dag har stor succes i den franske storklub Nantes, som han skiftede til fra Skjern i sommer.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jeg blev selvfølgelig ked af og også lidt chokeret, for det er ikke mit eget billede af mig selv. Jeg knokler hver dag, og jeg ser mig selv som en seriøst sportsmand. Men samtidig så jeg det da også som et wakeup-call,,« fortæller Emi Nielsen i et interview med TV2.

Han har så vidt muligt forsøgt at vende Jacobsens hårde ord til noget positivt.

»Når han siger det, må det jo være, fordi at han ikke er ligeglad med mig. Og det ser jeg som noget positivt - selv om det var negativt,« siger den 22-årige målmand.

Emil Nielsen står noteret for tre A-landskampe.