Landstræner Nikolaj Jacobsen har indtil videre forholdt sig tavs i forhold til den kritik, der har været af landsholdet efter VM-triumfen.

Både fra Barcelona og Bjerringbro-Silkeborg har danskerne fået store hug for deres håndtering af de skader, som Casper U. Mortensen og Nikolaj Markussen fik, mens de var i landsholdets varetægt i januar.

Men nu melder Nikolaj Jacobsen sig på banen med sin version af sagen, som er endt med, at begge spillere er ude resten af sæsonen.

Landstræneren indrømmer, at tingene godt kunne være forløbet mere optimalt. Derfor var han også hurtig til at taste Barcelona-træner Xavi Pascuals nummer ind på telefonen, da den rasende spanier på et pressemøde kort tid efter VM langede ud efter landsholdets håndtering af Casper U. Mortensens skade.

Kort efter VM var Casper U. Mortensen nødt til at lægge sig under kniven for at få foretaget en knæoperation. Det betyder, at han først er tilbage på håndboldbanen i næste sæson.

»Jeg har selvfølgelig ringet og undskyldt over for Pascual, at vi ikke kunne leve op til det, de havde håbet på. Men omvendt så måtte jeg jo også give vores syn på sagen - og i og med, der ikke er nogen, der kan spansk (i den danske sundhedsstab, red.), så var det efter vores mening bedre, at Casper tog kontakten. Lige så vel som Henrik Møllgaard jo i øvrigt tog kontakten til Aalborg i forhold til de problemer, han havde.«

»Vi havde jo gjort det, som vi syntes, var det rigtige i den sag: at Casper havde kontakten og videregav oplysningerne til Barcelonas læge - og Barcelonas læge har jo også været med omkring de beslutninger, der er truffet i forhold til Casper under VM, skal man huske på.«

»Derfor synes jeg måske også, det var lidt ærgerligt, at det blev meldt sådan ud, for jeg ved ikke, om de ikke havde fået snakket sammen internt i Barcelona. Men så fik jeg en god snak med Pascual om, hvad de gerne vil have i fremtiden, så vi ikke kommer i den situation igen. Og Barcelona vil så gerne i fremtiden have en officiel udmelding. Og det fik vi en fin snak om,« siger Nikolaj Jacobsen, som understreger, at han er på fin fod med Barcelona-træneren igen:

»Så var der egentlig ikke mere i det. Vi har et rigtig godt forhold til hinanden, og så gik snakken ellers mere om VM sådan helt generelt efterfølgende,« lyder det fra den danske landstræner.

Barcelona-træner Xavi Pascual langede i begyndelsen af februar ud efter DHF. »Det kan godt være, at de er verdensmestre, men deres ledelse er dårlig,« sagde han blandt andet.

Men Barcelona er ikke den eneste klub, der har været utilfreds med danskerne efter VM.

Også Bjerringbro-Silkeborg sendte en bredside af sted mod DHF, da midtjyderne i februar fandt ud af, at Nikolaj Markussens tå var gået af led i en træningskamp før VM – og ikke blot forstuvet, hvilket ellers var vurderingen fra landsholdet sundhedsstab.

Samtidig kom DM-sølvvinderne, ligesom Barcelona, med en kritik af manglen på kommunikation.

»Først og fremmest vil jeg sige, at vi er rigtig kede af det på Nikolajs vegne, men også på BSV's vegne, for de står i en meget svær situation, og vi undskylder også over for, at vi ikke har kunnet opdage den skade. Så der er selvfølgelig nogle ting, vi skal lære af,« siger Nikolaj Jacobsen og fortsætter:

Nikolaj Markussen er ude resten af sæsonen på grund af en operation i tåen.

»Men nu har vi også fået skældud over kommunikationen i forhold til BSV, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Man kan klandre os for ikke at opdage skaden. Det er vi selvfølgelig alle sammen rigtig kede af. Men det er svært at kommunikere, hvis vi skal kommunikere omkring en forstuvet lilletå.«

Fordi en forstuvet tå er under bagatelgrænsen for, hvad man skal opdatere klubberne på?

»Nej, men jeg synes, det er uretfærdigt at gå efter os efterfølgende på kommunikationsdelen, når vi troede, at skaden var en anden slags.«

»Så der synes jeg, at man skyder gråspurve med kanoner. Fordi vi jo reelt ikke har opdaget skaden. Og i øvrigt ikke har fået nogen andre indikationer, end at skaden var i bedring under VM. Det vil jeg også gerne have lov at sige, at jeg hører ingenting om Markussens skade i lilletåen under de sidste 10 dage af VM.«

De to forløb: Casper U. Mortensen: D. 12. januar: Casper U. Mortensen bliver skadet i Danmarks anden VM-kamp. Herefter sidder han over i et par kampe, men han kommer på banen i den indledende gruppekamp mod Norge, mellemrundekampen mod Ungarn og finalen mod Norge.

D. 30. januar: Tre dage efter, at Danmark har vundet VM-finalen, viser en scanning, at Casper U. Mortensen skal opereres i knæet og er ude resten af sæsonen.

D. 2. februar: Barcelona-træner Xavi Pascual melder sig på banen med en hård kritik af landsholdets ledelse. Nikolaj Markussen: D. 6. januar: Nikolaj Markussen bliver skadet i en træningskamp mod Ungarn. Landsholdets sundhedsstab konkluderer efterfølgende, at der er tale om en forstuvet tå.

D. 10.-27. januar: Nikolaj Markussen spiller med for Danmark under hele VM-slutrunden.

D. 20. februar: BSV meddeler, at Nikolaj Markussen må opereres og er ude resten af sæsonen. Han når at spille tre kampe for BSV efter VM, før klubben finder ud af, at der ikke er tale om en forstuvning, men derimod en tå, der er gået ad led. Direktør Jesper Schou fastslår samtidig, at han er skuffet over, at klubben under VM intet har hørt fra DHF om Markussens skade.

»De gange, jeg spørger sundhedsstaben og Nikolaj, der går det bedre. Så derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at det har udviklet sig sådan efterfølgende,« siger landstræneren.

Nikolaj Jacobsen minder om, at han selv – på grund af sine to kasketter som landstræner og cheftræner i Rhein-Neckar Löwen – kender til frustrationerne over at få skadede spillere hjem fra slutrunder.

Men i hans optik er det en risiko, man må leve med, når man har et tophold med mange landsholdsspillere.

»Jeg kunne også pibe over, hvordan det ser ud i Rhein-Neckar nu. Steffen Fäth og Jesper Nielsen har ikke spillet efter VM. Men man kender jo også risikoen, når man sender spillere til en slutrunde. Det er desværre en del af gamet,« siger Nikolaj Jacobsen.