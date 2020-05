Kulturministeriet har nu givet tilladelse til, at der igen må spilles kampe i den danske håndboldliga.

Det sker efter en dramatisk uge, hvor netop håndboldsporten har været i vælten, efter DHFs beslutning om at lukke ligaerne ned er blevet erklæret ugyldig.

Men ifølge Per Bertelsen, formand i DHF, får Kulturministeriets udmeldinger ikke den store betydning. I hvert fald ikke lige umiddelbart.

»Som udgangspunkt er det, som det er. At ligaen er lukket ned. Jeg kan ikke umiddelbart se, det skulle ændre sig,« siger Per Bertelsen, som peger på flere udfordringer ved at starte ligaen op igen.

»Hvis vi skal have fire uger nu til at træne op – det er det, der er aftalt, der skal bruges som en eventuel opstart, så vi undgår, at spillerne bliver skadet – så er vi også langt henne.«

»Men der er rigtig mange aspekter i det her. Hvis de (klubberne, red.) skal vende tilbage fra lønkompensation for at spille et par kampe uden tilskuere… Der er mange ting i det,« siger Per Bertelsen, som dog giver et lillebitte håb til dem, der drømmer om, at denne sæson stadig kan nå at blive færdigspillet:

»Vi skal i hvert fald have en drøftelse om det. Som udgangspunkt ændrer det ikke noget. Men det kan være, det ændrer sig. Vi skal selvfølgelig vente og se, hvad retningslinjerne for det hele bliver. Det har jeg svært ved at vurdere lige nu.«

»Hvis der skal ske noget, så er det hele ligaen, der skal åbnes. Så er det ikke bare nogle enkelte kampe, vi piller ud og spiller. Du kan ikke begynde at plukke i det - så vil man altid kunne sige hvorfor dit og hvorfor dat.«

Kan du se et scenarie, hvor man bare spiller grundspillet færdig og dropper alt andet?

”Lige nu kan jeg ikke se nogen scenarier. For der er truffet en beslutning om at lukke sæsonen ned. Men alt har været i spil tidligere. Jeg er nødt til at tænke det her ordentligt igennem og tale med Divisionsforeningen og høre, hvad de mener om det. Vi må kigge på det. Mere kan jeg ikke sige lige nu,” siger Per Bertelsen.

DHFs prof-udvalg besluttede d. 7. april at afblæse resten af sæsonen for håndboldligaerne og 1. division.

Herefter blevet medaljer og op- og nedrykkere afgjort ud fra den aktuelle stilling.

Den beslutning ankede EH Aalborg, Nordsjælland og Odder – som alle blev dømt til nedrykning – dog til Håndboldens Appelinstans.

Og tidligere i denne uge fik de tre klubber så medhold, da prof-udvalgets afgørelse blev erklæret ugyldig.

Som en konsekvens af den kendelse har DHF indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 25. maj, hvor der endegyldigt skal træffes en beslutning om afslutningen på denne sæson.

Nu må tiden så vise, om Kulturministeriets udmeldinger ændrer på de planer.