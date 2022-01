Flere spaniere har sendt stikpiller af sted mod det danske landshold efter den overraskende sejr i EM-semifinalen.

Blandt andet har stjerne-keeperen Gonzalo Pérez de Vargas antydet over for TV 2, at danskerne har manglet respekt for spanierne.

Han mener, at nederlaget til Frankrig i mellemrunden var et tegn på, at Danmark har opfattet Spanien som den nemmeste modstander i semifinalen.

Men det er skudt helt ved siden af, fastslår Henrik Møllgaard.

Foto: MARTON MONUS Vis mere Foto: MARTON MONUS

»Det er jo et vanvittigt mindreværdskompleks at løbe rundt med, når man har vundet EM så mange gange, som Spanien har,« siger Henrik Møllgaard med henvisning til, at Spanien er dobbelte forsvarende europamestre.

»Og jeg kan heller ikke forstå, hvis de har siddet og set vores kamp, at de skulle have indtrykket af, at vi forsøgte at tabe på nogen som helst måde. Jeg medgiver, at vi havde kun vores egen trup og vores egen kamp fredag i hovedet. Men om vi skulle møde Sverige eller Spanien, det var sådan set ligegyldigt for os. Vi forsøgte faktisk at slå Frankrig med alt, hvad vi havde.«

»Så at der skulle sidde nogle spaniere og hidse sig så meget op… At det skulle være ild på deres bål. Det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Så tror de simpelthen for lidt om sig selv. De er simpelthen for dygtige til, at vi skulle finde på at smide en kamp for at møde dem,« fortsætter en uforstående Henrik Møllgaard.

Spanien slog Danmarks guldfavoritter med 29-25 i semifinalen, og derfor står den nu på bronzekamp søndag eftermiddag for Nikolaj Jacobsens tropper. Her møder man de franske olympiske mestre, som tabte til Sverige i den anden semifinale.