Skadesmareridtet er slut for Casper U. Mortensen, som lørdag aften spillede sin første håndboldkamp siden VM-finalen for snart 13 måneder siden.

Hans comeback til håndboldbanen skete i Barcelonas Champions League-kamp mod Zagreb.

Den danske venstre fløj fik begrænset spilletid i opgøret, men nåede at nette en enkelt gang i kampen, som Barcelona vandt 32-23.

Dermed kan Casper U. Mortensen nu sætte punktum for en periode på 384 dage, hvor han har været tvunget til at se på fra sidelinjen.

Casper U. Mortensen pådrog sig en alvorlig knæskade i januar sidste år i forbindelse med VM på hjemmebane.

Skaden kostede ham en operation, og meldingerne gik først på, at danskeren var ude et halvt år.

Men genoptræningen forløb ikke planmæssigt, og der måtte endnu en knæoperation til, hvilket altså udskød hans comeback yderligere.

Derfor var Casper U. Mortensen heller ikke udtaget til det danske landshold, som i januar spillede EM i Sverige.

Den lynhurtige fløjspiller har ikke lagt skjul på, at skadesperioden har været hård for ham – senest omkring nytår, hvor han blandt andet skrev følgende i et opslag på Instagram:

»Det har uden tvivl været det hårdeste år både fysisk og mentalt med 2 x knæoperationer, kampen for at komme tilbage på topniveau efter at blive knockoutet to gange og andet ****,« skrev Mortensen, som dog samtidig også understregede, at han ville bruge modgangen til noget positivt.

»Omvendt har jeg lært meget om (endnu en gang) at håndtere modgang, selvom det har været hårdt. Kære 2020, vi ses snart, og jeg angriber dig fra start af med den overbevisning, at du bliver et bedre år end din forgænger!«

Og lørdag aften nåede han så målet om et comeback for Barcelona.