»Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har grædt mig selv i søvn, eller grædt i bilen på vej hjem fra træning, eller grædt mens jeg har lavet øvelser. Så det har været meget hårdt.«

Den norske håndbold-superstjerne Nora Mørk har været igennem et sandt skadeshelvede - og i 20 af de seneste 24 måneder har hun været tvunget til at kigge på i stedet for at være med.

Men nu lysner det endelig, og den 28-årige harpiksdarling øjner et længe ventet comeback.

»Meget af det værste er ovre, og jeg endelig kan jeg se for mig, at jeg skal træne håndbold igen. Der er ikke så længe til,« siger Nora Mørk til norsk TV2.

Foto: HENDRIK SCHMIDT Vis mere Foto: HENDRIK SCHMIDT

Den hårdføre bagspiller, der er på kontrakt i rumænske CSM Bucuresti, har været igennem ikke færre end ni knæoperationer, og det altoverskyggende mål er nu at komme med Norge til OL i Tokyo til sommer.

»Ja, for ellers var jeg stoppet. For mig er det vigtigt at komme i gang med træningen så hurtigt som muligt. For skal jeg spille til sommer, så må jeg i gang«

»Der findes sikkert 1000 læger derude, som vil sige, at jeg ikke skal spille håndbold, men dette er mit liv og mine knæ. Og jeg har ikke fået råd om at stoppe fra nogen, hvis meninger jeg værdsætter. Havde nogen sagt, at det var farligt, så ville jeg måske vurdere det.«

»Jeg føler, at jeg selv sidder med svaret. Jeg har haft ni operationer, jeg sidder med 17 ar og plader og skruer i knæene. Men jeg har ikke ondt. Det går fint. Det er ikke noget, som smertestillende piller ikke kan fikse,« lyder det fra Nora Mørk.

Vis dette opslag på Instagram Surgery done. I guess 9th times is a charm. See you in Tokyo. Et opslag delt af Nora Mørk (@noramrk_9) den 30. Aug, 2019 kl. 11.07 PDT

Og nu er sigtekornet rettet mod Tokyo og et kapløb mod tiden. Men den norske stjerne er optimist.

»Alt er muligt. Jeg har troen på det, men jeg har lært, at uanset hvor flittig man er, og hvor hårdt man træner, så styres alt ikke eftter det.«

»Men jeg går 'all in'. Det ser positivt ud. Jeg er meget motiveret og skide opsat på at nå OL,« siger Mørk og tilføjer:

»Jeg savner landsholdet. Der går ikke en dag, uden at jeg tænker på det.«