Det må i den grad ikke være sjovt at være Casper U. Mortensen lige nu.

Torsdag kom det nemlig frem, at den danske landsholdsstjerne endnu en gang står over for en ufrivillig pause fra håndbold som følge af en operation i sit venstre knæ.

Men selv om livet derfor må siges at være en smule surt lige nu, så er der heldigvis opbakning hjemmefra.

Oven på nyheden er Casper U. Mortensens kone, TV 2-værten Stine Bjerre Mortensen, nemlig kommet med nogle opmuntrende ord på sin Instagram-profil.

View this post on Instagram Du er den største fighter, jeg kender, og din vindermentalitet er helt unik. Så selvfølgelig kommer du tilbage igen. Endnu stærkere. A post shared by Stine Bjerre Mortensen (@stine_bjerre) on Nov 5, 2020 at 11:12am PST

'Du er den største fighter, jeg kender, og din vindermentalitet er helt unik. Så selvfølgelig kommer du tilbage igen. Endnu stærkere,' skriver værten, der til daglig bor sammen med landsholdsstjernen i Barcelona, hvor han til daglig tørner ud for byens hold.

Det var netop den spanske klub, der torsdag kunne fortælle, at landsholdsfløjen ventes at være ude i omkring fem måneder som følge af operationen.

Det betyder også, at han med al sandsynlighed går glip af VM i Egypten, der spilles i januar og begynder om cirka to måneder.

Landsholdsspilleren mærkede smerter i knæet, sidst han spillede kamp for FC Barcelona og blev efterfølgende undersøgt.

Her lød den første melding, at man ville bruge et par dage på at finde ud af, om han skulle opereres. Det er han så blevet, da flere tests viste en ny skade i menisken i venstre knæ.

Dermed venter der altså endnu en pause, hvilket må siges at være et hårdt slag for Casper U. Mortensen, der gjorde comeback på banen i februar efter at have siddet ude i over et år.

Helt præcist var det her på det tidspunkt 384 dage siden, han sidst havde været i spil som følge af den skade, han fik i forbindelse med VM i 2019, hvor han spillede – og vandt guld – med det danske herrelandshold på hjemmebane i Herning.

30-årige Casper U. Mortensen skulle i denne uge have været med landsholdet, men som følge af skaden måtte han melde fra.