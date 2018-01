Hvis der overhovedet kan komme noget godt ud af, at den norske håndboldlandsholdsspiller Nora Mørk i efteråret 2017 fik hacket sin mobiltelefon og stjålet billeder af meget privat karakter, er det, at der nu kommer større opmærksomhed på, hvordan man bør opføre sig i den digitale tidsalder.

Det siger generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Stig Christensen.

Han har i forbindelse med den meget omtalte sag har været i kontakt med direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF) Morten Mølholm og aftalt, at de efter EM i herrehåndbold sætter sig sammen og udarbejder et sæt retningslinjer for, hvordan man forholder sig til et stadig nyt område.

»Som tidligere spiller og senere sportschef på TV2 har jeg på tæt hold oplevet, hvordan hvert årti fik sine udfordringer. Først var der dopingproblematikken, der startede i den daværende østblok, da betting kom online, blev matchfixing et problem, og så kom internettet med de sociale medier. Alt det har vi lavet politikker og retningslinjer for. Nu står vi over for en ny problematik, og jeg har aftalt med Morten Mølholm fra DIF, at vi sammen skal sætte os ned og se på den, når EM er overstået,« siger Morten Stig Christensen til BT.

»Jeg synes, det er vigtigt, at det ikke bare er noget, vi er opmærksomme på i håndbolden, for det handler om en hel ungdomskultur. Derfor synes jeg, det er meget fornuftigt, at DIF er med inde over, så det også kommer til at omhandle unge mennesker i fodbold-, volleyball-, basketmiljøet og så videre. Vi har en naturlig grænse, når vi møder hinanden ansigt til ansigt, men der er brug for, at vi definerer nogle filtre, når det kommer til de nye medier,« siger Morten Stig Christensen.