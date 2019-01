Erstatning til en kunde og en tabt retssag. To ting der gav det danske rejseselskab Travel Sense et underskud på 1,2 millioner kroner efter skat.

Nu ser tingene dog væsentlig bedre ud for rejseselskabet, der har den tidligere danske håndboldlandsholdsspiller Camilla Andersen som medejer. Det skriver Finans.

»Som beskrevet i ledelsesberetningen for 2016/17 var sidste års resultat påvirket af en række omkostninger af engangskarakter i forbindelse med afviklingen af tabsgivende initiativer igangsat af den tidligere ledelse. Dette kan blandt andet aflæses i bruttofortjenesten i indeværende regnskabsår, som er forbedret med mere end 50 pct,« lyder det fra ledelsen i et nyt regnskab præsenteret af Travel Sense.

Heri fremgår det, at der kan tages mere positive briller på. For nu kan Travel Sense altså præsentere et overskud.

Camilla Andersen (th.) ved Sportsgalla i 2014 med sin søster Charlotte Foto: Henning Bagger Vis mere Camilla Andersen (th.) ved Sportsgalla i 2014 med sin søster Charlotte Foto: Henning Bagger

Et overskud, der lyder på 35.098 kroner efter skat. Samtidig er egenkapitalen vokset til over over 585.000 kr i det seneste regnskab.

Travel Sense blev stiftet i 2012 af Camilla Andersen. Hun stoppede sin aktive karriere i 2005, og i dag er hun 45 år og kan opleves som ekspert under årets VM-slutrunde i håndbold, hvor hun deler ud af sin viden hos DR.

Udover Camilla Andersen, der i karrieren var med til at vinde to OL-guldmedaljer med det danske landshold, har Allan Ravn, der tidligere har spillet i Brøndby IF, været direktør og medejer af selskabet. Det ændrede sig dog i maj 2017, hvor han stoppede som direktør, og her tog Camilla Andersen over, da hun købte selskabet tilbage fra TUI.

Travel Sense beskæftiger sig i høj grad med sports-og erhvervsrejser.