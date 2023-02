Lyt til artiklen

Jesper Jensen bliver nu landstræner på fuldtid.

Det oplyser DHF i en pressemeddelelse.

»Vi har naturligvis været bevidste om, at uret var begyndt at tikke for at få en forlængelse på plads med Jesper Jensen, men det har været vigtigt for begge parter at give os god tid til at få alle de mange aspekter i aftalen helt på plads. Så det er naturligvis en stor glæde, at vi nu er kommet i mål,« siger sportschef Morten Henriksen.

Nyheden kommer i kølvandet på, at det tidligere søndag kom frem, at Jesper Jensen efter syv sæsoner stopper som klubtræner i Team Esbjerg, når hans kontrakt udløber i juni 2024.

Selvom det har været en hård beslutning for ham at stoppe i den jyske klub, er beslutningen rigtig for alle parter, fortæller Jesper Jensen selv.

»Først og fremmest er jeg bare superglad for, at jeg skal fortsætte som landstræner, og jeg glæder mig helt vildt til også at blive det på fuld tid. Jeg har været så privilegeret at have to sindssygt gode job, som jeg fortsat er enormt glad for. Men der er også et aspekt i det her, som er mig selv og min familie,« siger han og fortsætter:

»Vi er gået på nogle kompromiser hjemme i familien gennem de seneste år og er enige om, at nu er tiden kommet til, at vi snart skal have en mere normal hverdag igen, og det glæder jeg mig til. Så jeg tror på, at det er det helt rigtige tidspunkt at stoppe i Esbjerg til næste sommer og lægge al min tid i de rigtigt spændende opgaver, der venter med landsholdet.«

Noget andet han også glæder sig over er, at samarbejdet med Lars Jørgensen og Christina Roslyng også fortsætter.

Samarbejdet med assistenttræner Lars Jørgensen fortsætter. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Samarbejdet med assistenttræner Lars Jørgensen fortsætter. Foto: Liselotte Sabroe

Et team, Jesper Jensen altid fremhæver, og som han sætter enormt stor pris på.

Jesper Jensen kom til som landstræner i foråret 2020. Han har i sin tid på posten ført det danske kvindelandshold til tre slutrunde-semifinaler.

I 2020 blev det til en fjerdeplads, året efter vandt landsholdet bronze ved VM i Spanien og ved EM i 2022 blev det til sølvmedaljer.