Det vakte opsigt i den danske håndboldverden, da Klavs Bruun Jørgensen i september smed Mie Højlund ned på udviklingslandsholdet.

Landstræneren har ellers længe talt begejstret om 21-årige Højlund, og trods hendes unge alder har bagspilleren allerede to gange fået tilbud om at deltage i en slutrunde – og sagt nej.

Men i forbindelse med udtagelsen i september blev Mie Højlund degraderet til udviklingslandsholdet og fik følgende kritik med på vejen af Klavs Bruun.

»Hun er ikke der, hvor jeg synes, hun skal være på nuværende tidspunkt. Det har vi også kunne aflæse i vores tests… Det handler også om, at hun ikke har trænet godt nok i sommerferien. Så man kan vel betragte det som en løftet pegefinger,« sagde Klavs Bruun dengang til TV 2.

Mie Højlund indrømmer, at landstrænerens kritik gjorde ondt, da hun hørte den.

Men hun forklarer, at hendes problemer med formen skyldtes de skulderproblemer, hun har kæmpet med i lang tid.

»Klavs og jeg har fået snakket det ud. Jeg har fokuseret enormt meget på at blive klar med min skulder både i forrige sæson og i den her sæson. Det var også den, der drillede lidt til Golden League. Men det var selvfølgelig ikke en rar melding at få fra ham.«

Var kritikken et wake-up call for dig?

»Jeg vil sige, at det var en prioritering. Jeg døjede enormt meget med min skulder i sidste sæson, hvor jeg følte, jeg spillede på 60 procent. Jeg måtte sidde ude i mange træninger, og det er en træls følelse at gå med – at man ikke kan spille det, man gerne vil,« siger hun og fortsætter:

»Så i sommer prioriterede jeg rigtig højt at få trænet min skulder op, hvilket også har været en god investering. Og så prioriterede jeg også at holde noget sommerferie med min familie, som jeg ikke har gjort rigtig længe,« forklarer Mie Højlund.

Og nu er den danske bagspiller altså tilbage i det gode selskab på A-landsholdet, hvor hun er i gang med sin første slutrunde ved EM i Frankrig.

