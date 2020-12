Det får nu konsekvenser, at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) ikke har overholdt aftalen om at sende aktører hjem fra EM, hvis de bryder corona-protokollerne.

Det fortæller Dansk Håndbold Forbunds formand, Per Bertelsen, til B.T.

»En af os fra DHFs organisationskomité - og det vil typisk være mig - kommer til at sidde med ved bordet, hvis der skal træffes afgørelser i den type sager fremadrettet. Hvis der bliver nogen sager, hvilket jeg ikke håber, der gør. Men hvis der igen er overtrædelser af corona-protokollerne, kommer EHF ikke til at sidde og træffe den beslutning alene, som de gjorde her i første omgang.«

»Der er ikke tradition for, at værtslandet sidder med ved bordet på den måde, men det her er en særlig situation, og vi er nødt til at sikre, at aftalerne bliver overholdt. Vi kan ikke leve med det andet. Det er fuldstændig uholdbart,« siger han.

Udmeldingen fra Per Bertelsen kommer efter, at kulturminister Joy Mogensen tirsdag aften var ude med en løftet pegefinger mod EHF og DHF.

Men formanden ønsker ikke at kommentere på ministerens udmeldinger.

»Jeg har ikke fået en officiel henvendelse fra Kulturministeriet, og indtil jeg har det, så vil jeg ikke forholde mig til, hvad der er blevet sagt.«

Per Bertelsen lægger dog ikke skjul på, at han stadig er stærkt utilfreds med, at EHF mandag valgte at bryde alle aftaler og blot give en advarsel i de fem tilfælde, hvor aktører i den røde EM-boble har overtrådt corona-restriktionerne.

Det var nemlig i direkte strid med forhåndsaftalen om at smide alle ud, som måtte bryde reglerne - hvilket den danske regering også var blevet lovet.

»Vi havde en klar aftale om inden EM, hvordan det her skulle håndteres, og det går jeg ud og siger i alle medier. Og så træffer EHF en helt anden beslutning, fordi der er nogle andre mennesker, der sidder med det i selve turneringsafviklingen. Det er jo helt utilstedeligt,« siger Per Bertelsen.

»Jeg var rasende på dem den første dag. Så blev jeg sgu ked af det dagen efter. Vi skulle aldrig have været i en situation, hvor det her skulle have været en debat. Folk skulle bare have holdt sig indenfor den røde boble, som de fik besked på. At der så alligevel er nogen, der bare gør, som det passer dem alligevel - det er jeg sgu ked af. At man ikke kan opføre sig fornuftigt med respekt for de ting, der er gjort for at turneringen kan afholdes.«

Hvad har I sagt til EHF om deres brud på jeres aftale?

»Jeg har haft nogle samtaler med Michael Wiederer (EHFs præsident, red.), hvor vi har talt om det her.«

Og hvad har han sagt i de samtaler?

»Jeg har sagt at det ikke er i orden, at vi har nogle aftaler og så omgår de det. Det kan vi sgu ikke leve med. Det er os, der skal stå til regnskab overfor vores regering. Derfor accepterede de også, at vi fra DHFs side får en mand med ved bordet, når der skal træffes beslutniger. For så kan vi holde dem fast på de aftaler.«

Så hvis nogen igen overtræder corona-restriktionerne, så ryger man hjem?

»Sådan har det været fra start for mig. Og der hersker ingen tvivl om, at jeg vil sige ‘hjem’. Og det er uanset, om det handler om Jesper Jensen eller den russiske træner én gang til. Dem, der ikke kan finde ud af at holde sig indenfor den røde boble, de skal hjem. Den er ikke længere i min verden. Og det vil jeg kæmpe for til det sidste. Det er også den aftale, vi har med regeringen,« siger han.

Tror du så på, at EHF vil overholde jeres aftale i den resterende del af EM?

»Ja. Jeg har stor tiltro til, at de også har lært af det her og nu vil følge de rigtige protokoller. For jeg har også gjort dem opmærksomme på, at risikoen for, at de danske myndigheder lukker ned for turneringen, den er ikke uvæsentlig, såfremt at vi ikke kan finde ud af det,« siger Per Bertelsen og tilføjer:

»Så jeg er helt sikker på, at EHF også har forstået alvoren. Så jeg tror fuldt og fast på, at det kommer til at køre efter bogen herfra, og at der ikke bliver flere problemer.«

