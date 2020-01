Først var han klar. Så var han slet ikke med i truppen. Og til sidst sad landsholdsanfører Niklas Landin på bænken i starten af EM-nederlaget til Island.

En af Danmarks allervigtigste spillere har ikke haft en snorlige vej ind i turneringen, da han i slutningen af sidste uge pludselig blev ramt af en form for maveonde.

Der er ikke kommet meget ud om selve skaden, og fredag fortalte landstræneren, at det måske var blindtarmen, den var gal med hos Landin.

Først dagen derpå var målmanden til rådighed for den skrevne presse, og her kunne han selv udrede mystikken om den meget omtalte skade.

»Det var en irriteret tarm. På den måde er man selvfølgelig lidt påpasselig. Jeg tror, jeg har fået en form for infektion omkring tarmen. Og så tror jeg, at den var lidt øm efter en lille omgang med maven,« siger Niklas Landin.

Han var ellers meldt klar af landstræner Nikolaj Jacobsen ved fredagens store pressemøde i København, men først lørdag morgen blev han skrevet ind i truppen, da den danske landsholdslæge lige ville være helt sikker på omstændighederne af skaden.

»Man har vel altid sine forholdsregler. Lægen vurderede, at det var bedst, hvis jeg lige tog den med ro og var endnu mere frisk til kampen, end hvis jeg pressede den til træning,« siger Landin, der også selv hele tiden må vurdere sin tilstand.

»Jeg fornemmer selv efter, men vi tjekkede selvfølgelig, om den var blevet værre eller bedre om morgenen, inden jeg blev skrevet ind i truppen. Og det var positivt.«

Positivt var det også, da Niklas Landin – efter at have set makkeren Jannick Green have problemer i kassen – selv kunne træde ind på banen i midten af første halvleg.

I hvert fald i forhold til kroppens reaktion.

»Jeg kunne ikke mærke det, da jeg stod på banen,« siger Landin og fortæller om klar fremgang.

»Der er ikke som sådan nogle tilbageslag eller noget som helst. Jeg håber, at jeg er endnu mere klar til i morgen, end jeg var i går. Det er i hvert fald ikke blevet værre,« lyder det fra landsholdsanføreren.

Dermed er der altså en hovedpine mindre for Nikolaj Jacobsen, der også måtte se Landin blive sendt ud med et rødt kort i anden halvleg.

Det betyder ikke det store, for Landin er med i kampen mod Ungarn, som i den grad bliver afgørende for Danmarks skæbne.

»Nu har vi kniven for struben og skal vinde vores to sidste kampe, før vi overhovedet går videre,« siger Niklas Landin og maner til en smule besindighed også.

»Vi har kigget på, hvad vi har gjort godt og skidt, men så meget tid er der heller ikke. Vi skal heller ikke grave os ned, bare fordi vi har en offday. Nu ved vi, at Ungarn står over for os i næste kamp, og kan vi vinde den, kommer vi tilbage på sporet. Så har vi en kamp tilbage. Det er om at have fokus på Ungarn nu.«