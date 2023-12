Kasper Christensen forlader til sommer kvinderne i Ikast Håndbold for at overtage GOG's herrehold.

Håndboldherrerne fra GOG skal fra næste sæson tage imod dessiner fra Kasper Christensen.

Den sydfynske klub skriver i en pressemeddelelse, at den nuværende Ikast Håndbold-træner overtager trænersædet til sommer på en fireårig kontrakt.

- Han har leveret flotte resultater som træner, hvor han har bragt Ikast Håndbold helt tilbage i toppen af dansk og europæisk håndbold med guld i sidste sæsons Europa League og flot spil i Champions League i denne sæson, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen i pressemeddelelsen.

GOG ansatte forud for denne sæson Ian Marko Fog som træner, men efter få måneder fik han en fyreseddel.

Nu bliver det Kasper Christensen, som skal bevise, at han også på herresiden kan skabe succes.

- GOG er en idrætsinstitution i Danmark, og jeg kunne mærke med det samme, at jeg havde lyst til opgaven med at stå i spidsen for holdet, da jeg fik henvendelsen.

- Jeg synes, at GOG er den fedeste håndboldklub, siger den kommende træner i pressemeddelelsen.

For nylig blev stjernespilleren Morten Olsen også fyret fra den sydfynske klub.

/ritzau/