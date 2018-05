København Håndbolds kvinder kunne søndag skrige jublen ud i Frederiksberg Hallen, da DM-guldet blev sikret.

Det skete med en sejr i den tredje og sidste finalekamp over gæsterne fra Odense Håndbold, som blev besejret 26-25 i en tæt finale.

Den blev aldrig nogen stor håndboldoplevelse, og kampens vigtighed så ud til at forplante sig i spillerne.

Fynboerne tabte det første finaleopgør i København med 25-28, men sørgede for hjemmesejr i den anden finalekamp med en 29-22-sejr.

Dermed skulle der igen i år en tredje DM-finalekamp til, og her lagde københavnerne hal til.

For træner Claus Mogensen og holdet blev det også en revanche fra i fjor.

Her vandt københavnerne også det første finaleopgør over Nykøbing Falster Håndboldklub, men tabte den anden finalekamp for også at se guldet forsvinde i den tredje finale.