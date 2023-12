Han blev fyret i GOG, men nu er der en ny klub til Morten Olsen.

Den tidligere landsholdsspiller er blevet præsenteret i Bjerringbro-Silkeborg på en aftale, der løber til sommeren 2025.

»Jeg synes, at BSH er et rigtig godt hold, en god klub og med et stort potentiale. Jeg tror og håber på, at jeg kan være med til, at vi sammen står endnu stærkere i kampen om guld. Desuden kommer alt uden for håndbolden til at passe os som familie rigtig godt,« siger Morten Olsen om skiftet.

B.T. kunne torsdag erfare, at Morten Olsen reelt var blevet fyret af den fynske traditionsklub. Der var altså ikke tale om et frivilligt stop fra veteranens side.

B.T.s håndboldkommentator, Johnny Kokborg, kaldte fyringen en 'kæmpe bombe'.

»Alt tyder på, at det samarbejde, der var så godt, er gået helt til hundene på rekordtid. Og det er opsigtsvækkende, at det er gået så galt. Spørgsmålet er så, hvem der bærer det største ansvar for det,« sagde han.

GOG's vanskeligheder i den hjemlige håndboldliga fortsatte søndag, hvor holdet hjemme tabte 29-33 til bundholdet Sønderjyske.

Uden den 39-årige kreatør havde holdet søndag en svær eftermiddag og ligger nu nr. seks i ligaen.

Hans nye klub, Bjerringbro-Silkeborg, er på tredjepladsen.