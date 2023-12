Danmark vandt kvartfinalen, og Montenegros største navn er rasende og insinuerer urent trav.

Outsiderne fra Montenegro fulgte godt med, men endte med at tabe 26-24 i VM-kvartfinalen mod Danmark, der nu skal spille semifinale.

Efter kampen var den tidligere verdensklassespiller og nuværende træner Bojana Popovic rødglødende. Til det montenegrinske medie Vijesti siger hun:

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er så stolt og glad for, at pigerne kæmpede sådan, viste deres hjerte og viden, og at de er bedre end dem, der går forbi og skriger,« sagde Popović, da de danske kvinder gik gennem zonen, hvor de taler med journalister.

Bojana Popovic var dybt utilfreds med dommernes præstation. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Og så kom den alvorlige anklage.

»Det var tydeligt, at det ikke var muligt for os at gå til semifinalen. Jeg vil ikke tale om nogle mennesker, for vi bliver altid straffet, uanset hvad vi siger,« siger Montenegros træner, der også gav danskerne hug for de offensive kvaliteter.

»De scorede kun mål med en spiller i overtal og fra straffesparkspletten.«

Den tidligere Slagelse-stjerne fik selv flere rap over nallerne af dommerne, da hun gav dem og de andre officials møgfald på stribe.

